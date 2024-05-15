Олимпийский чемпион Александр Попов оценил перспективы магнитогорских пловцов

Титулованный спортсмен также даст мастер-класс юным атлетам из Златоуста

Знаменитый пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов провел мастер-класс для магнитогорских спортсменов. Титулованный атлет оценил их перспективы и дал ценные советы. А сегодня, 15 мая, проведет аналогичное мероприятие для будущих чемпионов из Златоуста, сообщает региональная федерация плавания.

Александр Попов встретился с магнитогорскими пловцами на базе бассейна «Ровесник». Здесь он пообщался с ними, дал мастер-класс и провел автограф-сессию. В мероприятии приняли участие около 200 юных спортсменов из местных спортшкол.

На этом рабочий визит титулованного спортсмена на Южный Урал не заканчивается. Сегодня, 15 мая, Александр Попов проведет мастер-класс для юных атлетов Златоуста. Мероприятие пройдет в плавательном бассейне «Таганай». Спортсмен завершит свою программу завтра, 16 мая, в Челябинске. В бассейне «Строитель» он также даст ценные советы пловцам, а затем посетит первенство региона по плаванию.