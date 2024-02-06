Пловец Александр Попов оценит уровень подготовки южноуральских спортсменов

Четырехкратный олимпийский чемпион посетит соревнования в челябинском бассейне «Строитель»

Знаменитый пловец, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов посетит Челябинскую область для того, чтобы оценить уровень подготовки южноуральских спортсменов на региональных соревнованиях. В бассейне «Строитель» с 7 по 9 февраля у них состоятся два значимых старта, сообщает региональная федерация плавания.

В челябинском бассейне «Строитель» пройдут чемпионат и первенство Челябинской области по плаванию, а также первый этап XII летней Спартакиады учащихся России. Посетит эти соревнования для того, чтобы оценить уровень подготовки южноуральских спортсменов, легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

«Предстоящие старты являются важным этапом подготовки и отбора спортсменов. Пловцы из разных школ и спортивных клубов Челябинской области соревнуются за право представлять свой регион на следующем этапе спартакиады. Победители и призеры получают возможность продолжить спортивную карьеру и представлять свою область на более высоких уровнях соревнований, таких как предстоящий чемпионат и первенство УрФО в Сургуте», — сообщили Первому областному в региональной федерации плавания.

Состязания пройдут в нескольких возрастных группах: юноши и девушки (14—15 лет), юниоры и юниорки (16—18 лет), а также мужчины и женщины (от 14 лет и старше).

Александр Попов также примет участие на тренерском совете региональной федерации плавания, на котором обсудит со специалистами спортивные планы на 2024 год.