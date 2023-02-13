Александр Попов: «В плавании успех спортсмена на 75 процентов зависит от его техники»

Легендарный пловец убеждает, что ее нужно шлифовать годами, а талант и природные качества играют не главную роль

В Челябинске завершились Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова», которые посетил и сам легендарный спортсмен. Четырехкратный олимпийский чемпион дал мастер-класс юным ребятам, провел семинар для тренеров, обсудил перспективы развития плавания в Челябинской области с губернатором Алексеем Текслером и представителями региональной Федерации плавания. А также дал эксклюзивное интервью Первому областному, в котором рассказал, на какие жертвы приходится идти ради успехов в большом спорте, почему для пловцов на первом месте были победы, а не материальные блага, и почему всегда скептически относился к введению гидрокостюмов в плавании.

«Положительный имидж спортсменам создают журналисты»

Карьера многих спортсменов, а тем более титулованных, во многом зависит не только от них самих, но и людей, их окружающих. Александр Попов, при всем своем таланте и природных качествах, в многочисленных интервью не раз указывал на то, что в его успехе ключевую роль сыграл тренер Геннадий Турецкий. Именно он в начале 90-х прошлого века принял судьбоносное, как казалось тогда, решение сменить специализацию молодому, но уже перспективному пловцу. Так, в 17-летнем возрасте Александр Попов переквалифицировался из спиниста в кролиста.

Но есть и еще один человек, который помог спортсмену в полной мере реализовать свой потенциал – не останавливаться на достигнутом и быть открытым в общении с коллегами, болельщиками, журналистами. Сам Александр Попов признавался, что обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Елена Вайцеховская не давала ему высоко задирать нос и создала правильный имидж спортсмена в публичной среде.

«Я вложила много в выстраивание имиджа Александра, который сильно ему помог и за границей, и в России. Но однажды была в бешенстве. Прекрасно помню, как прочитала Сашино интервью после победного для него чемпионата мира – 1994. Оно было откровенно хамским по отношению к собеседнику. Может, он устал или ему не нравились вопросы, но он нескрываемо грубил.

– Елена сама ведь в прошлом замечательная спортсменка, олимпийская чемпионка по прыжкам в воду. А по завершении карьеры стала отличным журналистом. Она в двух ипостасях сумела ярко себя проявить. Если честно, я уже и не вспомню тот самый телефонный звонок, очень уж много времени прошло. Да, трудно не согласиться с тем, что имидж спортсмену создают в том числе и журналисты. Поэтому и Елена Вайцеховская сыграла важную роль в моем становлении как спортсмена.

– Тяжело было быть все время на виду и быть под пристальным вниманием общественности – коллег, журналистов, болельщиков?

– Не знаю ни одного спортсмена, которому это было бы легко. Это бесконечный процесс, нужен постоянный контроль над собой. Все эти победы и успехи – это еще и большая ответственность: как ты себя ведешь, что делаешь, какой пример подаешь другим. Приходится быть под постоянным давлением и пристальным вниманием окружающих.

– Все спортсмены это понимают, но не все оказываются к этому готовыми.

– Возможно. Я был сконцентрирован на достижении результата, поэтому и все свои действия и поступки направлял на то, чтобы добиться конечной цели. Это непросто — шаг за шагом идти верным курсом, никуда не сворачивая. Ежедневно тренироваться, от всего отказываться и чем-то жертвовать. А в итоге в определенный момент понять, что общение с журналистами – это часть карьеры спортсмена и его успеха. Нужно только найти правильный баланс, чтобы, во-первых, не перебарщивать в общении со СМИ, а во-вторых, быть для них открытым.

– Этот положительный имидж и послужил тому, что вас избрали сначала в комиссию спортсменов, а затем вы вошли и в Международный олимпийский комитет. Хотя на тот момент вы были еще действующим атлетом.

– Не скрою, был рад этому и горд. Но если правильно распоряжаться своими возможностями, силами и временем, то можно все успевать. Мне удавалось совмещать работу в МОК со спортивной карьерой.

«Пловцы не должны зависеть от гидрокостюмов»

– Вы как-то сказали, что в плавании выжали из себя максимум. Но многие эксперты полагают, что как минимум одного олимпийского золота вы лишили себя сами.

– Знаете, сколько экспертов столько и мнений. Нет, я остаюсь при своем мнении и считаю, что своего максимального результата в плавании достиг. А, собственно, о какой незавоеванной медали идет речь?

– В Сиднее-2000 вы завоевали серебро, уступив голландцу Питеру ван ден Хугенбанду. В то время уже все пловцы выступали в гидрокостюмах, а вы продолжали плавать в классических плавках.

– Ну, а чего тут гадать? Время назад не вернуть. Тем более спорт не любит сослагательного наклонения.

– Вы как относитесь к техническим новшествам в экипировке пловцов?

– Я и тогда, и сейчас скептически отношусь к этим гидрокостюмам. Считаю, что тем самым происходит некая «уравниловка» спортсменов.

– С другой стороны, это же технологический процесс. Те же голландцы придумали современные коньки с отрывающейся пяткой. И теперь соревнования по конькобежному спорту сложно представить без этих «шлепанцев».

– Это два разных вида спорта. И то, что может подойти одному, не значит, что подойдет и другому. Мое мнение – пловцы не должны сильно зависеть от гидрокостюмов или каких-то других технических разработок.

– Но без введения этих гидрокостюмов ваш рекорд на 50-метровке вольным стилем (21,64) мог бы продержаться очень долго.

– Рекорды для того и существуют, чтобы их улучшали. Это прогресс, его не остановить. Рано или поздно все равно нашелся бы спортсмен, который побил бы мой рекорд. Какой там в 2000-м году был сотовый телефон – кнопочный? А сейчас современные смартфоны. Человечество, как и спорт, развивается, движется вперед.

– Каким вы видите уровень развития современного плавания? В вашу эпоху интерес к плаванию формировался вокруг соперничества легендарных спортсменов: Бионди, Попов, Холл, Хугенбанд, Клим… Сейчас такого, кажется, нет.

– Зато посмотрите, как в свое время поднял престиж плавания Майкл Фелпс! Взять на одной Олимпиаде восемь (!) золотых медалей – разве это не фантастика? Весь мир следил за его заплывами на ОИ-2008 в Пекине. И сейчас в спринтерском плавании есть яркие и интересные ребята. Мне, например, симпатичен румын Давид Попович. Парню 18 лет, а он в прошлом году побил мировой рекорд на 100-метровке вольным стилем. Причем на второй половине дистанции он показал какую-то сумесшедшую скорость. Если он и дальше будет прогрессировать, то может стать большим чемпионом. В плавании всегда появляются звездочки, они вызывают к себе интерес, стимулируют общее развитие этого вида спорта.

«Мастер-классы направлены не на детей, а их тренеров»

– «Многие нынешние спортсмены хотят побеждать, но не хотят ради этих побед работать» – еще одна ваша цитата. Что вы имели в виду?

– То, что у современной молодежи появилось слишком много соблазнов и возможностей для распределения своего свободного времени. Возможно, поэтому они иногда щадят себя, не могут заставить себя работать на тренировках через не могу.

– Не соглашусь. Все необходимые для успеха качества в плавании можно и нужно развивать. Ту же гибкость. Только начинать это надо делать не в 15 лет, а, скажем, в семь. Работоспособность и трудолюбие тоже имеют значение. Спортсмен настолько многогранен, он как алмаз! И грани этого алмаза должны попасть к грамотному огранщику, то есть тренеру.

– Для вас таким тренером был Геннадий Турецкий?

– Почему он? Моим первым тренером стала Галина Витман. Именно она меня нашла и придала любовь к плаванию. Геннадий Геннадьевич уже шлифовал мои грани, лепил из того, что было.

– Но именно ему принадлежит идея заставить вас плыть кролем?

– Не совсем так, решение принимали другие люди. Скажем так, с его подачи вообще возник вариант со сменой моей специализации в плавании. Но это никак не связано с моими антропометрическими данными. Считаю, что на это нужно обращать внимание в последнюю очередь. Лично я в первую очередь обращаю внимание на то, как лежит и как двигается ребенок в воде. Всему остальному его в процессе тренировок можно обучить и развить. Хотя это, конечно, долгий и тяжелый процесс.

– Полгода назад вы приезжали в Челябинск с мастер-классом. Мне показалось, что главная ваша мысль в общении с детьми была такая: тренера нужно слушать, но не забывать при этом анализировать информацию, пропускать ее через себя и в конечном счете находить оптимальное для себя решение, каким образом строить свой тренировочный процесс.

– Нет, вы неправильно поняли. Если делать так, как тебе удобно, – лучше лечь на диван и лежать, ничего не делая. Тренер знает, КАК надо правильно плыть. В конечном счете есть законы гидро- и аэродинамики, ими нельзя пренебрегать. Вода – это такая среда, в которой при увеличении мощности не факт, что проплывешь дистанцию быстрее. Если положение тела в воде неправильное, то вся физическая подготовка атлета почти ничего не значит. Задача спортсмена в том, чтобы, выслушав тренера, правильно выполнить его указания в воде. Это и отличает топовых спортсменов от посредственных.

– В таком случае одного-двух мастер-классов для ребят будет мало. Нужного эффекта для них можно достичь за 10–15 занятий.

– Я бы сказал, за 10–15 лет (улыбается). Шлифовка техники пловца – это долгий процесс, можно развивать и оттачивать ее до бесконечности.

– Тогда зачем нужны такие мастер-классы? Можно просто дать автографы, сфотографироваться на память – вызвать у ребят интерес к плаванию своим примером.

– А вы упустили главный момент – не уловили целевую аудиторию этих мастер-классов. Они проводятся не для спортсменов, а для их наставников. Тренеры должны извлекать выводы из таких занятий и в дальнейшем работать со своими подопечными.

– Какую основную мысль хотите донести тренерам?

– То, что залог успеха спортсмена на 75 процентов состоит из того, какая у него техника плавания.

– А остальные 25 процентов?

– Талант и работа на тренировках, иногда и монотонная. У нас в бассейне, мягко говоря, немного развлечений – под водой черная полоска и два Т-образных перекрестка.

«Упущенный в спорте шанс никогда не вернется»

– Вы сейчас разрушаете мифы у родителей. Многие из них уверены, что плавание – это круто для их детей.

– В плане оздоровления, реабилитации после травм – это, конечно же, круто! И полезно для организма. Но если говорить про большой спорт, то плавание – тяжелый, ежедневный и каторжный труд.

– Вы в детстве ощутили это в полной мере? От каких соблазнов пришлось отказаться? Свидания с девочками, игра на компьютере, походы на дискотеку…

– Дискотека? Хм. Ну вот, представим, что я решил-таки сходить на дискотеку, пропустил тренировку. А она имела важное значение для подготовки к важным соревнованиям. Я не доработал, вышел на старт и облажался. То есть сам себя наказал. Спорт – это в первую очередь дисциплина. Упущенный в спорте шанс никогда не вернется. Ни-ког-да! Олимпийский финал тоже не дадут переплыть. Но ради этого шанса многим приходится жертвовать. Иначе его упустишь и будешь еще четыре года пахать до следующей Олимпиады. И все это время проклинать себя за то, что где-то схалтурил, не сработал на максимум своих возможностей.

– Большой спорт жесткий, а порой и жестокий.

– А как иначе? В конечном счете, все эти соблазны никуда не делись. Теперь их стало еще больше. Настанет время, и если уж так захочется, то можно сходить на ту же дискотеку. Вот и нынешним пловцам нужно расставлять приоритеты. Если хотят чего-то достичь в спорте, то должны требовательно относиться к самому себе.

– В 2016 году в российский прокат вышел фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Как вы восприняли эту картину и то, что одну из сюжетных линий сценаристы посвятили вам?

– Да, я смотрел эту ленту. Это ведь трилогия, где рассказывается о трех российских спортсменах – мне, Светлане Хоркиной и Александре Карелине. Понятно, что эта картина рассчитана на массового зрителя, а ему воспринять всю правду в подготовке спортсмена высокого уровня было бы сложно. Поэтому и нельзя воспринимать фильм как биографию. Кстати, со сценаристами мы много общались, дискутировали. Я им указывал на ряд недочетов, они меня убеждали в том, что некоторые моменты нужны для художественности картины. Единственное, я их попросил, чтобы они мою фамилию в киноленте не использовали.

– Один американский тренер как-то сказал: «Попов принадлежит к наиболее опасному для нас типу соперников. Когда он встанет на стартовую тумбочку, то думает не о деньгах, которые принесет победа, а о том, что в честь его победы поднимут российский флаг».

– Да, это сказал Ричард Куик, который тренировал американскую сборную по плаванию в те годы. Знаете, я сейчас могу наговорить много красивых слов о патриотизме, любви к родине и так далее. Но зачем я буду себя противопоставлять нынешним спортсменам? Разве они меньше любят Россию? Они тоже готовы отдать все ради того, чтобы в их честь звучал гимн страны. Возможно, нас воспитывали несколько иначе, ценности вроде те же, но подходы разные.

– Александр Владимирович, а что дальше? Чем планируете заниматься? Есть идеи, как принести пользу не только плаванию, но и всему российскому спорту?

– Почему бы и нет? Я готов к любым проектам и предложениям. Все зависит от поставленных целей и задач.

– Вы в свое время претендовали на должность президента Олимпийского комитета России. От идеи не отказались?

– Сейчас? При ныне действующем президенте ОКР это некорректно обсуждать. Было время – люди приняли другое решение, остановили свой выбор на другом человеке. Появится возможность или необходимость – сядем за стол переговоров, подумаем и примем какое-то решение. Сейчас мне есть чем заниматься, на месте не сижу. Жизнь – это движение и развитие. Поэтому стараюсь быть все время в движении.