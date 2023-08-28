Легендарный пловец Александр Попов пригласил на тренировки юных спортсменов из Карабаша

Четырехкратный олимпийский чемпион стремится найти перспективных атлетов в Челябинской области

Один из самых титулованных пловцов России посетил Челябинскую область, побывал в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в Карабаше. Четырехкратный олимпийский чемпион пообщался с юными спортсменами и пригласил их на учебно-тренировочные сборы — Александр Попов надеется найти перспективных и одаренных ребят и дать им возможность реализовать себя в спорте, сообщает газета «Карабашский рабочий».

Легендарный пловец накануне провел семинар и учебно-тренировочные сборы для перспективных южноуральских спортсменов на базе бассейна «Уралочка». Но нашел возможность и время, чтобы своими глазами увидеть и открытый в конце 2022 года новый ФОК с плавательным бассейном в Карабаше.

«Сейчас в бассейне открыта секция плавания, в которой занимаются около 60 школьников в возрасте от 7 до 9 лет. Александр Попов отметил, что это идеальный возраст для начала тренировок — он и сам начал заниматься плаванием, когда ему было 7 лет», — пишет «Карабашский рабочий».

Осмотрев бассейн, Александр Попов предложил привезти юных спортсменов из других городов в Карабаш, а детей из секции плавания пригласить на выездные сборы. Возможно, кто-то из карабашских детей сможет повторить историю успеха Александра Попова.

Напомним, в феврале в Челябинске прошли соревнования по плаванию на Кубок Александра Попова. Знаменитый спортсмен провел для южноуральских подростков серию мастер-классов и лично наградил победителей турнира. А еще дал большое и обстоятельное интервью корреспонденту Первого областного информагентства.