Баскетболистки «Славянки» завоевали серебро чемпионата России в Высшей лиге

В финальном матче челябинская команда уступила «Владимирским львицам»

Челябинская женская баскетбольная команда «Славянка» уступила в финале Высшей лиги чемпионата России. Сегодня, 27 апреля, в решающем матче сезона наши девушки уступили в гостях «Владимирским львицам» со счетом 57:82. «Славянка» завоевала серебряные медали и это отличное завершение сезона для молодой и перспективной команды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом финальном матче, прошедшем в Челябинске 22 апреля, «Владимирские львицы» выиграли в счете с разницей в 12 очков. Это означало, что в ответном поединке «Славянке» нужно было совершить маленькое чудо — не только победить у лучшей команды регулярного чемпионата, но и постараться сделать это убедительно. Такое могло произойти при двух обстоятельствах: показать свою лучшую игру в сезоне, а еще рассчитывать, что не пойдет игра у лидеров владимирского клуба.

Начало встречи осталось за «Славянкой». Им удались две результативные атаки. «Владимирские львицы» все первые свои пять бросков «смазали». В этот момент почему-то вспомнились слова Карины Перемениной после челябинского матча.

«Нам нужно просто играть в свою игру. Да, сегодня у нас не все получалось. Но впереди ответная игра. Отыграть 12 очков вполне можно. Для баскетбола это не самое большое преимущество. Будем во Владимире биться за победу», — отметила тогда один из лидеров «Славянки».

На какой-то момент подумалось, что могут наши девчата сотворить сенсацию. Увы, такие мысли довольно быстро улетучились. Спустя какое-то время хозяйки площадки начали приходить в себя и находить свою игру. К середине первого периода они уже вышли вперед. Заводилой их атак стала Ангелина Гончаренко, успевавшая делать все: и завершать атаки, и помогать своим партнерам по команде в обороне.

У «Владимирских львиц» стали залетать в кольцо практически все броски. Кроме того, челябинки очень уж быстро набрали лимит в 5 фолов и вынуждены были действовать более осторожно, чтобы соперницы не выходили каждый раз на линию штрафных бросков. Удивительно, но за первую половину игры они набрали аж 17 очков, наказывая соперниц за фолы.

Во втором периоде «Владимирские львицы» еще больше упрочили свое преимущество. Хотя какое-то время «Славянка» продолжала оказывать сопротивление. Увы, но бледной тенью самой себя выглядела на площадке Карина Переменина. В течение всего сезона она выдавала фантастические матчи, каждый раз делая дабл-дабл. Но усталость на финише сезона, судя по всему, дала о себе знать. Возможно, и тренерский штаб соперниц, зная о ее сильных качествах, дал указание персонально сыграть с лидером «Славянки» предельно жестко и плотно.

Рассказывать о том, как прошла вторая половина матча вряд ли имеет смысл. Создав себе отрыв в «+20» хозяйки площадки спокойно контролировали ход игры и не давали челябинкам и шанса на спасение. По сути, все было уже ясно.

Дебютант Высшей лиги заслуженно завоевал трофей — выиграл регулярный чемпионат, здорово сыграл в серии плей-офф. И уверенно выиграл главное сражение в финале. Вопросов к победительницам быть не может никаких. У «Владимирских львиц» хорошая команда, которая даже в этом составе вряд ли затеряется в Суперлиге.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины. Финал.

27 апреля. «Владимирские львицы» (Владимир) — «Славянка» (Челябинск) — 82:57 (26:16, 20:12, 23:17, 13:12).

«Владимирские львицы»: Гончаренко (18), Дергаусова (15), Кислюнина (11), Розанова (11), Андрущенко (9), Похмельнова (9), Заболотская (6), Кузнецова (2), Михайлова (1), Король.

«Славянка»: Переменина (14), Ситникова (13), Кириллова (7), Торохова (6), Туманова (6), Харчикова (4), Думенко (3), Строева (2), Огородник (2), Тархова.

«Славянка» уступила в финале, но провела отличный сезон. И серебряные награды — достойное вознаграждение за труды и старания. В прошлом году челябинки финишировали на шестой позиции, в этот раз сделали качественный скачок наверх.

Кстати, перед стартом сезона-2023/2024 Захар Чернявский на пресс-конференции с журналистами озвучил цель на чемпионат — пробиться в полуфинал серии плей-офф. Получается, что его девушки даже перевыполнили план. Молодцы! Уверен, что куратор и хороший друг команды, общественный деятель Ирина Текслер тоже по достоинству оценит выступление девушек в этом сезоне.