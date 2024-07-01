В Высшей лиге чемпионата России по баскетболу выступят 11 команд

Среди участников турнира и дебютант «Металлург-Челбаскет»

Стал известен предварительный состав участников Высшей лиги чемпионата России по баскетболу. В сезоне-2024/2025 в турнире примут участие 11 команд. Среди них и команда «Металлург-Челбаскет», в составе которой будут представлены сильнейшие перспективные игроки Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на информацию телеграм-канала «Перехват».

В третьем по силе эшелоне чемпионата России выступят 11 команд, при этом половина из них — дебютанты турнира. По сравнению с прошлым сезоном Высшая лига недосчиталась магнитогорского «Металлурга» и грозненского «Динамо», ушедших на повышение в Суперлигу. Однако увеличилось количество команд за счет коллективов, получивших профессиональный статус. Так, дебютантами турнира станут пять коллективов: «ТКС-Урал-УрГУПС», «Десна», уфимское «Динамо», «Крылатые барсы» и «Металлург-Челбаскет». Кроме того, из Суперлиги ушел на понижение клуб «Русичи».

Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд. Высшая лига. Сезон-2024/2025. Состав участников:

1. «Русичи» (Курск).

2. «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары).

3. «Нефтехимик» (Тобольск).

4. «ЦСП-Химки» (Московская область).

5. «Динамо-МГТУ» (Майкоп).

6. «Южный слон» (Ставрополь).

7. «ТСК-Урал-УрГУПС» (Екатеринбург).

8. «Десна» (Брянск).

9. «Динамо» (Уфа).

10. «Крылатые барсы» (Казань).

11. «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область).

«Такой прирост профессиональных команд стал возможен благодаря межрегиональным чемпионатам. РФБ уже несколько лет продвигает идею проведения „межрегионов“, и вот она начала приносить свои плоды: все новые команды выросли из окружных и межокружных турниров», — отмечают в телеграм-канале «Перехват».

Окончательный состав участников Суперлиги и Высшей лиги будет утвержден 28 июля на исполкоме РФБ. Если не случится ничего экстраординарного, он останется именно таким.

Напомним, что в Суперлиге в сезоне-2024/2025 выступят две команды из Челябинской области — «Челбаскет» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск). Кроме того, в регионе в текущем межсезонье появилась еще одна женская команда — в Высшей лиге в новом сезоне выступит магнитогорский «Металлург».