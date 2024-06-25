В Челябинской области появилась еще одна баскетбольная команда

Клуб «Металлург-Челбаскет» выступит в Высшей лиге чемпионата России

В баскетбольном сезоне-2024/2025 выступит еще одна профессиональная команда из Челябинской области. Клуб «Металлург-Челбаскет» будет заявлен в Высшей лиге чемпионата России. Он будет базироваться в Магнитогорске, а выступать в нем будут молодые и перспективные игроки региона. Рассказываем, зачем нужна эта команда и какие задачи перед ней стоят.

В Челябинской области уже есть два профессиональных мужских баскетбольных клуба. «Челбаскет» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск) в предстоящем сезоне-2024/2025 выступят в Суперлиге чемпионата России. Молодые и перспективные игроки, которые пока не готовы играть на таком уровне, получат возможность набираться опыта в Высшей лиге. Они будут заявлены в новой команде «Металлург-Челбаскет».

«Несмотря на то, что этот клуб будет базироваться в Магнитогорске, большая часть молодых баскетболистов будет из Челябинска. Это хороший региональный проект для развития игроков и формирования полноценной баскетбольной системы», — объяснил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Основной целью и задачей клуба «Металлург-Челбаскет» является подготовка кадров для главных команд региона. Талантливые игроки получат игровую практику в Высшей лиге, которая должна им помочь быстрее адаптироваться во взрослом баскетболе.

Отметим, что накануне было принято решение о создании женского баскетбольного клуба в Магнитогорске. Команда «Металлург» в новом сезоне выступит в Высшей лиге чемпионата России. Здесь же возьмет старт и челябинский клуб «Славянка».