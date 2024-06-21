Баскетбольный клуб «Металлург» выступит в Суперлиге чемпионата России

Магнитогорская команда по спортивному принципу добилась повышения в классе

Магнитогорский баскетбольный клуб в следующем сезоне выступит в Суперлиге чемпионата России. Штаб команды принял решение пойти на повышение в классе, предоставив все необходимые для этого документы в Российскую федерацию баскетбола. Сегодня, 21 июня, стало известно, что РФБ одобрила заявку, и магнитогорский «Металлург» сможет выступить во второй по значимости лиге чемпионата страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

БК «Металлург» на протяжении многих лет выступал во втором эшелоне чемпионата России. По спортивному принципу должен был представлять Магнитогорск в Суперлиге в сезоне-2022/2023, выиграв чемпионат в Высшей лиге. Однако в штабе клуба приняли решение изменить стратегию развития, сделав ставку на местных воспитанников. Минувший сезон команда провела в Высшей лиге, завоевав чемпионский титул.

Сегодня, 21 июня, стало известно, что РФБ утвердила заявку «Металлурга» на вступление в Суперлигу. В сезоне-2024/2025 магнитогорцы вновь выступят во второй по значимости лиге чемпионата России. В той самой, где сейчас представлен клуб «Челбаскет».

«„Металлург“ прошел очень серьезный путь, как спортивный, так и организационный. Сейчас эта команда более чем наполовину состоит из магнитогорцев и воспитанников других городов Челябинской области. И это не может не радовать. Ребята выиграли Высшую лигу в качественно другом составе. Это был наш план, наша стратегия», — рассказал президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Отметим, что сейчас решается вопрос о том, чтобы заявить в Высшую лигу чемпионата России еще один южноуральский баскетбольный клуб. Он должен стать кадровым резервом для «Металлурга» и «Челбаскета», быть для них своего рода фарм-клубом, в котором могли бы получать игровую практику перспективные баскетболисты Челябинской области.