Анна Ситникова продлила контракт с баскетбольным клубом «Славянка»

В челябинской команде она была одним из лидеров в сезоне‑2023/2024

Челябинский женский баскетбольный клуб «Славянка» продлил контракт с одним из лидеров команды Анной Ситниковой. В минувшем сезоне она помогла коллективу завоевать серебряные медали в Высшей лиге чемпионата России. Новое соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба БК «Славянка».

Анна Ситникова является воспитанницей курганской школы баскетбола. Но уже в 12-летнем возрасте переехала в Москву, где выступала за команду МБА разных возрастов в первенстве ДЮБЛ. В 2022 году она заключила контракт со «Славянкой», став одним из ее лидеров. Выступая на позиции центрового, Ситникова проявила себя как в игре на подборах, так и в результативности, набирая в среднем более 10 очков за матч.

«Я рад, что мы подписали контракт с Аней Ситниковой. Она основообразующий игрок, который прогрессирует и показывает хорошую игровую статистику. Мне симпатизирует ее стремление бороться за каждый мяч. Думаю, что ее имя у наших болельщиков напрямую ассоциируется с командой», — считает главный тренер БК «Славянка» Евгений Рыжков.

Отметим, что в текущем межсезонье в тренерском штабе БК «Славянка» произошли кадровые изменения. Покинул расположение клуба Захар Чернявский. Возглавил команду его помощник Евгений Рыжков, работавший в «Славянке» в должности старшего тренера.