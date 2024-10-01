Волейбольный клуб «Динамо» обменялся победами с соперником из Екатеринбурга

Челябинская команда достойно стартовала в Высшей лиге чемпионата России

Волейболисты челябинского «Динамо» выдали хороший старт в Высшей лиге чемпионата России. После четырех сыгранных матчей «бело-голубые» занимают второе место в конференции «Восток». Накануне подопечные Дмитрия Андреева обменялись победами в противостоянии с клубом «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Территориальные соседи и принципиальные соперники встречались на площадке ДИВС в Екатеринбурге в рамках второго тура Высшей лиги «А». В первый игровой день динамовцы показали очень достойную игру, лучше сыграв на блоке и в реализации атак. Они отдали соперникам лишь один сет, выиграв в трех.

Куда сложнее и упорнее получился повторный поединок между командами, прошедший на следующий день. В нем уже хозяева чаще вели в счете, агрессивнее действовали в нападении. Челябинцы вынуждены были быть в роли догоняющих. И все же решающий, пятый, сет остался за командой из Екатеринбурга.

Волейбол. Чемпионат России. Высшая лига «А». Мужчины. Конференция «Восток». 2-й тур

28 сентября. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Динамо» (Челябинск) — 1:3 (20:25, 25:20, 21:25, 17:25).

29 сентября. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Динамо» (Челябинск) — 3:2 (25:10, 19:25, 25:18, 20:25, 15:11).

После четырех сыгранных матчей у динамовцев две победы и два поражения. Наша команда занимает вторую строчку в турнирной таблице. В третьем туре ей предстоит сыграть два матча в гостях с ВК «Тюмень». Матчи пройдут 5 и 6 октября.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

