Волейбольный клуб «Динамо» впервые в сезоне одержал двойную победу в Высшей лиге

Челябинская команда два раза выиграла в уральском дерби у «Локомотива-Изумруда» из Екатеринбурга

Мужской волейбольный клуб «Динамо» успешно завершил два домашних поединка в Высшей лиге. Челябинская команда впервые в сезоне выиграла оба матча у своего соперника. «Бело-голубые» победили в двух домашних поединках у «Локомотива-Изумруда» из Екатеринбурга — 3:2 и 3:0. В одной из партий челябинцы выиграли со счетом 38:36, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вообще-то в сезоне-2024/2025 челябинские волейболисты чаще огорчают своих болельщиков, чем радуют. Наша команда в межсезонье значительно обновила свой состав, потеряла ряд ключевых игроков. Пришедшим новым ребятам нужно время на то, чтобы сыграться. Все это в комплексе и не давало возможности команде показывать хорошую игру и стабильные результаты. Как результат — «бело-голубые» опустились на дно турнирной таблицы в Восточной конференции Высшей лиги А.

Но в минувшие выходные, 30 ноября и 1 декабря, челябинские динамовцы наконец-таки показали высокий уровень игры. В 9-м туре в матчах с принципиальным соперником из Екатеринбурга подопечные Игоря Андреева были на высоте, выиграв оба поединка в уральском дерби.

Драматичным и сложным для обеих команд получился первый матч, прошедший 30 ноября в челябинском ДС «Метар-Спорт». Хозяева площадки уступили в двух первых сетах (20:25 и 23:25). Но затем преобразились, проявив характер. Они выиграли две следующие партии, а потом и выиграли на тай-брейке (15:9), вырвав победу со счетом 3-2.

Волейбол. Чемпионат России. Высшая лига А. Конференция «Восток». 9-й тур. Первый матч

30 ноября. «Динамо» (Челябинск) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 3:2 (20:25, 23:25, 25:22, 25:19, 15:9).

На следующий день команды вновь встретились друг с другом на челябинском паркете. Успех в предыдущем матче придал уверенности динамовцам. Они здорово начали поединок, уверенно выиграв первый сет (25:14).

Удивительной и драматичной получилась вторая партия. Она стала украшением всего противостояния. Команды бились отчаянно, за каждый мяч, держали в напряжении зрителей. Сет затянулся, а завершился тем, что «Динамо» вырвало победу со счетом 38:36! Как окажется позже, челябинцы психологически надломили соперника, потому что в третьем сете команда из Екатеринбурга уже не могла найти в себе силы для сопротивления: 25:15 в партии и общая победа 3-0!

Волейбол. Чемпионат России. Высшая лига А. Конференция «Восток». 9-й тур. Второй матч

1 декабря. «Динамо» (Челябинск) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 3:0 (25:14, 38:36, 25:15).

Челябинское «Динамо» благодаря двум победам ушло с последней строчки в турнирной таблице. Подопечные Игоря Андреева закрепились на 7-м месте, но вплотную подобрались к идущими выше «Магнитке» и тому же «Локомотиву-Изумруду». Напомним, что по итогам предварительного этапа чемпионата лучшие четыре команды будут бороться на втором этапе за медали турнира.

Фото: Андрей Ткаченко (ВК «Динамо», Челябинск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)