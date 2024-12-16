Волейболисты челябинского «Динамо» почти потеряли шанс на выход в финал Высшей лиги

А команда «Магнитка» приблизилась к группе лидеров турнира

Волейбольный клуб «Динамо» из Челябинска практически потерял шансы выйти в финальный этап Высшей лиги А чемпионата России. После двух домашних поражений от соперников из Тюмени «бело-голубые» опустились на предпоследнее место в конференции «Восток». Зато может побороться за путевку в финальный турнир волейбольный клуб «Магнитка», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед двумя домашними поединками с тюменцами волейболисты челябинского «Динамо» еще могли претендовать на попадание в топ‑4 лучших команд Восточной конференции для того, чтобы на втором этапе Высшей лиги побороться за медали турнира. Увы, этих шансов «бело-голубые» лишились, потерпев два поражения.

Причем, уступила наша команда тюменцам по всем статьям, не сумев выиграть у соперников и сета. В первом поединке подопечные Игоря Андреева попытались оказать сопротивление, уступив в двух из трех партиях лишь в концовке (23:25 и 22:25). В повторном матче, состоявшемся на следующий день, борьбы совсем не получилось. Ее челябинцы проиграли по сетам — 20:25, 13:25 и 18:25.

Интересно, что в первом круге тюменцы также были сильней «динамовцев», выиграв на своей площадке с одинаковым «сухим» счетом 3:0. Таким образом, вне зависимости от результатов оставшихся матчей на первом этапе турнира челябинский клуб выступит на втором лишь в утешительном раунде, в котором команды будут бороться за 9—16-е места.

Волейбол. Чемпионат России. 10-й тур





Куда лучше турнирное положение у волейбольного клуба «Магнитка». В этом сезоне у них дела в Высшей лиге А складываются куда лучше. Накануне южноуральцы на своей площадке дважды выиграли со счетом 3:0 у пермской «Камы». Причем та шла на втором месте в турнирной таблице.

Волейбол. Чемпионат России. 10-й тур

Благодаря двум этим победам волейболисты «Магнитки» вплотную подобрались к группе лидеров. Команда занимает текущее 5-е место в турнирной таблице. От идущей на 4-й позиции «Камы» ее отделяют две победы.

На финише первого этапа всем командам осталось провести по 8 матчей. Напомним, что по итогам предварительного этапа по 4 лучших коллектива Западной и Восточной конференции на финальном этапе сыграют в турнире за 1—8-е места. В утешительном раунде за 9-16-е места сразятся команды, не попавшие в топ‑4 в своих дивизионах.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо» и ВК «Магнитка»

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)