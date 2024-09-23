Волейболисты челябинского «Динамо» стартовали в Высшей лиге чемпионата России

Наша команда обменялась победами с «Университетом» из Барнаула

Челябинский волейбольный клуб «Динамо» стартовал в новом розыгрыше Высшей лиги чемпионата России. Первые два поединка наша команда провела на выезде с одним из фаворитов турнира — «Университетом» из Барнаула. Соперники обменялись победами, выиграв друг у друга со счетом 3:0, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

Открывать новый волейбольный сезон челябинскому «Динамо» предстояло на выезде, да еще и с победителем сезона-2023/2024 в конференции «Восток» — барнаульским «Университетом».

В первый игровой день подопечные Алексея Андреева не смогли дать отпор местной команде. Множество собственного брака не позволило приблизиться к заветному результату. В трех сетах «бело-голубые» уступили соперникам — 17:25, 24:26, 18:25.

Челябинцы провели работу над ошибками и на следующий день вышли на площадку предельно мотивированными. Им удалось взять реванш, причем с таким же счетом. Ключевым стал второй сет, который наша команда выиграла со счетом 30:28.

Волейбол. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток».

21 сентября. «Университет» (Барнаул) — «Динамо» (Челябинск) — 3:0 (25:17, 26:24, 25:18).

22 сентября. «Университет» (Барнаул) — «Динамо» (Челябинск) — 0:3 (22:25, 28:30, 19:25).

Отметим, что с двух побед стартовали в турнире и волейболисты клуба «Магнитка». Они дважды выиграли в Екатеринбурге у «Локомотива-Изумруда» — 3:1 и 3:0. Кстати, челябинское «Динамо» два следующих поединка проведет как раз с этим соперником. Игры пройдут 28 и 29 сентября в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба ВК «Университет» Барнаул.

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

