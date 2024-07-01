Волейбольный клуб «Динамо-Метар» начал подготовку к новому сезону

Челябинские спортсменки вышли из отпуска

Начали подготовку к старту нового сезона в Суперлиге волейболистки челябинской команды «Динамо-Метар». Сегодня, 1 июля, спортсменки вышли из отпуска. Им предстоит провести два учебно-тренировочных сбора в Челябинске и на базе отдыха в Свердловской области, сыграть несколько товарищеских матчей и сыграть в Кубке Легенд, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

Накануне команда в полном составе прошла медицинский осмотр, а уже сегодня провела первую тренировку. Под руководством нового главного тренера Алексея Дешина девушки занимались ОФП в Челябинске. Здесь они будут закладывать функциональную подготовку, работать на укрепление физических кондиций.

Челябинские волейболистки второй учебно-тренировочный сбор проведут на базе отдыха «Иволга», которая располагается в 25 километрах от Екатеринбурга. Там же запланированы и первые контрольные матчи, а уже 25—8 августа «Динамо-Метар» проведет первый этап Кубка Легенд, который пройдет в Екатеринбурге. С 5 по 8 сентября второй этап состоится в Казани.

Отметим, что в составе команды в текущем межсезонье уже произошли большие изменения. Покинул Челябинск главный тренер Александр Кошкин, возглавивший столичное «Динамо». Ушли из ВК «Динамо-Метар» и ряд ключевых игроков — Ольга Бирюкова, Таисия Коновалова, Анастасия Азанова. Завершила карьеру Мария Самойлова.

Но есть и хорошие новости. Продлила контракт с клубом центральная блокирующая Анна Багрянцева. Пополнили ряды команды Виктория Руссу, Екатерина Гатина, Кристина Вдовина и Владислава Руденя.