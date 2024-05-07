Главный тренер волейбольного клуба «Динамо‑Метар» Александр Кошкин покинул команду

Ему предложили более выгодные финансовые условия работы в Москве

Главный тренер челябинского волейбольного клуба «Динамо-Метар» Александр Кошкин принял решение продолжить свою карьеру в другой команде. Специалисту предложили хорошие финансовые условия для работы в московском «Динамо». Руководство челябинского клуба поблагодарило тренера за ярких три сезона, проведенных на должности главного тренера команды, сообщает трансферную новость пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

«С грустью сообщаем вам о том, что Александр Кошкин покидает пост главного тренера ЖВК „Динамо-Метар“. Мы благодарны Александру Юрьевичу за работу, за те успехи, к которым он привел команду! И конечно, желаем успехов в карьере и профессионального роста!» — такой пост выложила пресс-служба челябинской команды в соцсетях.

С именем Александра Кошкина связаны все самые громкие успехи челябинского клуба «Динамо-Метар». При нем команда впервые за долгие годы претендовала на призовое место в чемпионате российской Суперлиги, уступив в сезоне-2022/2023 бронзовые медали саратовскому «Протону». Достойно команда выступила и в минувшем сезоне, заняв итоговое пятое место.

Следует подчеркнуть, что штаб ВК «Динамо-Метар» рассчитывал и надеялся продлить контракт с Александром Кошкиным. Однако специалист решил бросить себе вызов, возглавив один из самых титулованных клубов страны. Кроме того, по нашей информации, важную роль в принятии его решения сыграл и финансовый фактор.

Генеральный директор ЖВК «Динамо» (Москва) Владимир Зиничев в интервью федеральным СМИ сообщил, что контракт столичного клуба с Александром Кошкиным рассчитан на два года. Причем босс «бело-голубых» давно следил за работой специалиста.

«У меня был длительный разговор с генеральным директором „Динамо-Метар“ Виталием Носовым. Мы услышали друг друга. Переход Кошкина в московское „Динамо“ — личный выбор Александра Юрьевича, его шаг вперед в тренерской карьере. Я давно приглядывался к Кошкину. Мне импонирует в нем то, что он абсолютно на одной волне с игроками. Имею в виду взаимодействие с игроками. Я видел, что он доброжелателен, вдумчив, ответственен», — подчеркнул Владимир Зиничев.

Велика вероятность того, что вместе с Александром Кошкиным покинут Челябинск и ряд волейболисток. Они неоднократно подчеркивали, что подписывали контракт с клубом «Динамо-Метар» во многом из-за фигуры главного тренера команды.