В системе волейбольного клуба «Динамо‑Метар» появится еще одна команда

Она будет выступать в Высшей лиге Б чемпионата России

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» в сезоне-2024/2025 будет представлен тремя командами! Руководство челябинского коллектива заявит резервный состав в Высшую лигу Б чемпионата России, а возглавит его в недавнем прошлом спортсменка, а ныне молодой и перспективный тренер Елена Самойлова. Сохранит свою команду «Динамо-Метар» и в первенстве Молодежной лиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Елена Самойлова в минувшем сезоне возглавляла молодежную команду «Динамо-Метар-2», которая выступала в Молодежной лиге чемпионата России. Со своими подопечными (с небольшими изменениями в составе) она переходит в Высшую лигу Б. Сохранится в системе клуба и молодежная команда, которая будет заявлена в Молодежную лигу чемпионата России. Ее возглавит заслуженный тренер России Людмила Сухова.

Таким образом, у женского профессионального клуба в Челябинске выстраивается четкая вертикаль развития, которая приобретет следующий вид:

Суперлига — «Динамо-Метар».

Высшая лига Б — «Динамо-Метар-2».

Молодежная лига — «Динамо-Метар-3».

Первенство России — СШОР «Юность-Метар».

Зачем все это нужно и какие перспективы получает система развития женского профессионального волейбола в Челябинске? На эти и другие наши вопросы ответили генеральный директор ЖВК «Динамо-Метар» Виталий Носов и главный тренер СШОР «Юность-Метар», заслуженный тренер России Людмила Сухова.

Виталий Носов: «Хочу выразить огромную благодарность правительству Челябинской области и Всероссийской федерации волейбола за то, что поддержали возможность создания команды Высшей лиги Б».

Людмила Сухова: «Челябинская школа волейбола на постоянной основе ежегодно выпускает игроков высшего класса. Практически во всех командах Суперлиги играют наши воспитанницы. Но после окончания школы многие девочки еще не готовы пополнить команду мастеров. Поэтому я очень рада, что появится команда, которая будет выступать в Высшей лиге. Это даст как возможность полноценной подготовки старшего возраста для успешного выступления за спортивную школу, так и возможность выпускникам школы оттачивать свое мастерство в родном Челябинске и пытаться выходить на уровень команды Суперлиги».

— Как будут выстраиваться взаимоотношения между спортивной школой и клубом?

Виталий Носов: «Из-за того, что в прошлом году мы поменяли систему комплектования команды Молодежной лиги, у нас было небольшое недопонимание. Но и я, и Людмила Владимировна болеем за челябинский волейбол и желаем успеха нашим девчонкам. Сейчас у нас все наладилось, благодаря новой команде будет более структурированная подготовка и отбор девчонок. Безусловно, акцент в формировании команды Высшей лиги Б будем делать на наших воспитанниц, но не исключаем, что будем привлекать игроков из других регионов».

Людмила Сухова: «Да, действительно, у нас были разногласия, но на данный момент они исчерпаны. Мы смотрим в одном направлении. Будем продолжать готовить кадры и теперь четко понимаем, где наши лучшие дети окажутся, что не будут выброшены по окончании школы. Я давно знаю Елену Самойлову, она моя воспитанница, и мне нравится, как она работает!»

— Вертикаль клуба выстроена, какие задачи перед ним теперь стоят?

Виталий Носов: «Безусловно, это дело не одного года, но клуб видит своей основной задачей в ближайшей перспективе сформировать команду Суперлиги из челябинских воспитанниц, точечно усиливаясь игроками из других регионов. Ну и бороться за самые высокие места. Для „Динамо-Метар-2“ задача стоит ясная и понятная — выход в Высшую лигу А и, безусловно, подготовка качественного резерва для основной команды. Девочки будут получать практику на более высоком уровне, чем в молодежке. Появится возможность более тщательной селекции, мы будем видеть сильные и слабые стороны наших воспитанниц, и как раз в этой команде они будут их улучшать».





Виталий Носов, генеральный директор ЖВК «Динамо-Метар»

Команда Молодежной лиги будет состоять из игроков СШОР «Юность-Метар». Основной ее целью будет борьба за медали в Молодежной лиге и победа в первенстве России. Напомню, что челябинская школа волейбола — многократный победитель первенств страны. Только в этом сезоне три возраста (2007/2008, 2009/2010, 2010/2011) стали чемпионками, а сборная-2008/2009 заняла первое место в XII Спартакиаде учащихся России среди девушек до 17 лет.

С такой структурой женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» имеет возможность ротации состава, игроки смогут играть во всех трех командах. В этом сезоне Валерия Иванкович пополнила состав основной команды, не исключено, что и другие девочки смогут попробовать свои силы в Суперлиге.

Виталий Носов: «К сожалению, сейчас существует огромная пропасть между детским и взрослым волейболом. Даже самые талантливые дети не могут получить место на площадке в команде Суперлиги сразу после окончания спортивной школы. А держать их на скамейке запасных — непозволительная роскошь. В таком возрасте они должны получать игровую практику, расти и прогрессировать!»

Людмила Сухова: «Безусловно, для нас важным является показать максимальный результат в Молодежной лиге, участие в которой даст возможность соревноваться на более высоком уровне, мастерство будет расти, что позволит побеждать в первенстве России! В сезоне-2024/2025 наша команда будет представлена игроками 2008—2009 годов рождения, большинство команд играет более старшим возрастом. Мы будем бороться в чемпионате России, а также будем находиться в контакте с клубом. Мы готовы лучших своих игроков привлекать в команды Высшей лиги и Суперлиги. Хотим, чтобы наши воспитанницы оставались в Челябинске и защищали цвета родного клуба, это и моя цель!»