Волейбольный клуб «Динамо-Метар» подписал контракты с тремя новыми игроками

Состав женской команды сильно обновится перед стартом сезона в Суперлиге‑2024/2025

Женская волейбольная команда из Челябинска продолжает восполнять потери в составе после того, как в текущем межсезонье клуб покинули ряд опытных игроков. На этой неделе штаб ВК «Динамо-Метар» объявил о подписании контрактов с тремя новыми волейболистками. В сезоне-2024/2025 за челябинский клуб в Суперлиге будут выступать Виктория Руссу, Екатерина Гатина и Кристина Вдовина.

Решение теперь уже экс главного тренера ВК «Динамо-Метар» Александра Кошкина возглавить столичное «Динамо» повлекло за собой большие кадровые изменения в составе челябинской команды. За последние две недели клуб покинула целая группа волейболисток, определявших игру «Динамо-Метар» в минувшем сезоне. Среди них — Ольга Бирюкова, Таисия Коновалова и Анастасия Азанова, завершила карьеру Мария Самойлова.

Но нет худа без добра. Руководство клуба ведет активную работу на трансферном рынке. Вчера и сегодня, 1 и 2 июля, оно объявило о подписании контрактов с тремя волейболистками. Самое громкое приобретение «Динамо-Метар», пожалуй, Виктория Руссу. 25-летняя спортсменка запомнилась любителям волейбола по выступлениям за саратовский «Протон» и подмосковное «Заречье-Одинцово». Последние три сезона она провела за границей.

Виктория Руссу

Дата рождения: 16.02.1999.

Место рождения: Нягань.

Амплуа: диагональный.

Рост: 194 см.

Карьера:

2015—2016 — «Омичка» Омск;

2017—2020 — «Заречье-Одинцово», Московская область;

2020—2021 — «Протон», Саратов;

2021—2023 — «Альба-Блаж», Румыния;

2023—2024 — «Волеро Ле-Канне», Франция.

Виктория Руссу хорошо проявила себя на молодежном уровне. Она в составе сборной России становилась чемпионкой Европы среди молодежи (2016), серебряным призером чемпионата мира среди молодежи (2017) и двукратной победительницей Всемирной универсиады (2017 и 2019).

Уехав за границу, спортсменка провела две успешных сезона в чемпионате Румынии. В составе клуба «Альба-Блаж» она сделала хет-трик, выиграв национальный чемпионат, Кубок страны и Суперкубок Румынии. Достойно она сыграла и во Франции, где в составе клуба «Волеро Ле-Канне» стала серебряным призером Кубка CEV (2023) и была признана лучшим игроком Суперкубка Франции (2023).

Куда меньше титулов и регалий у еще одного новобранца челябинского клуба Кристины Вдовиной. Она выступает на позиции центральной блокирующей, ей 23 года. Спортсменку ждет дебют в Суперлиге. Ранее Кристина выступала за молодежные команды, а также клубы, выступающие в Высшей лиге чемпионата страны. Но есть у нее и важная победа — в минувшем сезона в составе «Корабелки» она завоевала золотые медали Высшей лиги.

Кристина Вдовина

Дата рождения: 01.02.2001.

Место рождения: Саяногорск (Республика Хакасия).

Амплуа: центральный блокирующий.

Рост: 188.

Карьера:

2017—2018 — «Енисей», Красноярск, Молодежная лига;

2018—2020 — «Сахалин», Южно-Сахалинск, Молодежная лига;

2020—2021 — «Тулица», Тула, Молодежная лига;

2021—2022 — «ЮЗГУ-Атом», Курск, Высшая лига А;

2022—2023 — «Брянск», Высшая лига Б;

2023—2024 — «Корабелка», Санкт-Петербург, Высшая лига А.

Наконец, еще один новичок «Динамо-Метар» Екатерина Гатина также впервые выступит на таком высоком уровне. У нее нет опыта игры в Суперлиге. Перспективная 20‑летняя спортсменка последние три сезона провела в Высшей лиге А, выступая за калининградский «Локомотив‑2». В ее активе две бронзовые медали турнира.

Екатерина Гатина

Дата рождения: 24.11.2004.

Место рождения: пос. Партенит, Алушта.

Амплуа: доигровщик.

Рост: 190.

Карьера:

2018—2019 — «Динамо-Ак Барс-УОР», Казань, Молодежная лига;

2019—2021 — «Локомотив-СШОР», Калининград, Молодежная лига;

2021—2024 — «Локомотив-2», Калининград, Высшая лига А.

Отметим, ранее стало известно, что новобранцем челябинской команды стала Влада Руденя из Беларуси. Она выступает на позиции центральной блокирующей. Вчера, 1 июля, волейболистки клуба «Динамо-Метар» вышли из отпуска и начали подготовку к старту нового сезона. В конце августа и начале сентября им предстоит выступать в первом и втором турах Кубка Легенд.