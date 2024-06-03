Волейбольный клуб «Динамо-Метар» покинули три спортсменки

В челябинской команде они были игроками основного состава

Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» Анастасия Азанова и Таисия Коновалова продолжат свою карьеру в других командах. Кроме того, приняла решение уйти из волейбола Мария Самойлова. Все они в сезоне-2023/2024 были игроками основного состава и сыграли важную роль в успехах и становлении команды, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Метар».

Руководство клуба «Динамо-Метар» сообщило о том, что по окончании сезона-2023/2024 покидают команды диагональная Анастасия Азанова и центральная блокирующая Таисия Коновалова.

Обе спортсменки являлись одними из лидеров команды. Руководство клуба поблагодарило их за выступление и пожелало удачи и успехов в карьере. Кроме того, приняла решение завершить свою карьеру воспитанница челябинской школы волейбола Мария Самойлова.

«Хочу выразить слова благодарности нашим болельщикам. Я чувствовала их поддержку на протяжении всей своей карьеры. Теперь мы сможем увидеться с ними только за пределами волейбольной площадки. Еще хочу сказать спасибо и партнерам по команде, а также тренерам, которые работали со мной. Каждый из вас помог мне реализовать себя в спорте», — записала трогательное видеообращение Мария Самойлова.

Отметим, что покидает клуб и массажист Дмитрий Дриневский. В штабе ВК «Динамо-Метар» он проработал 10 лет.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 челябинский клуб «Динамо-Метар» занял шестое место в российской Суперлиге. Наша команда финишировала на пятой позиции в регулярном чемпионате, однако неудачно выступила в плей-офф, замкнув шестерку сильнейших.