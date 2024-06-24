Челябинский клуб «Динамо-Метар» усилился волейболисткой из Беларуси

Центральная блокирующая Влада Руденя будет выступать за южноуральскую команду в сезоне-2024/2025

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» заключил контракт со спортсменкой из Беларуси Владой Руденей. Центральная блокирующая подписала соглашение с челябинской командой на один сезон. В минувшем году она выступала в Высшей лиге чемпионата России за ВК «Муром», сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

Влада Руденя большую часть своей карьеры провела в Беларуси, где выступала за команды «Минчанка» и «Коммунальник» (Могилев). В сезоне-2022/2023 она завоевала бронзовые медали национального чемпионата. Кроме того, 25-летняя спортсменка дважды становилась обладателем Кубка Республики Беларусь.

В августе 2023 года Влада Руденя перебралась в Россию, подписав контракт с командой Высшей лиги ВК «Муром». Вместе с ним она заняла 6-е место в чемпионате. Спортсменка выступает на позиции центральной блокирующей. Ее рост 186 см.

Напомним, что в минувшем сезоне ЖВК «Динамо-Метар» занял 6-е место в российской Суперлиге. В команде уже произошли большие кадровые изменения. Так, покинул должность главного тренера Александр Кошкин, вместо него назначен Алексей Дешин.

Ушли из команды диагональная Анастасия Азанова, капитан команды Ольга Бирюкова, центральная блокирующая Таисия Коновалова и воспитанница челябинской школы волейбола Мария Самойлова. Пополнила состав клуба «Динамо-Метар» Елизавета Диких.