Волейбольные команды Челябинской области не пробились в финал Высшей лиги

«Динамо» и «Металлург» вынуждены будут играть в турнире за 9-14-е места

Завершился первый этап чемпионата России по волейболу в Высшей лиге А среди мужских команд. Неудачно выступили в турнире две южноуральские команды. Челябинское «Динамо» и магнитогорский «Металлург» не смогли попасть в топ-4 лучших команд Восточной конференции. Теперь на втором этапе соревнований они вынуждены будут бороться лишь за 9-14-е места.

Вообще-то волейболисты челябинского «Динамо» досрочно прекратили борьбу за попадание в топ-4. Уже за три тура до финиша стало ясно, что подопечные Алексея Андреева туда не попадут — уж слишком много поражений «бело-голубые» потерпели на старте чемпионата. Поэтому последние матчи наша команда откровенно доигрывала, не претендуя на высокие места.

Увы, но ей не удалось и хлопнуть дверью. В последнем туре «динамовцы» сыграли два гостевых матча в Нижневартовске. В первом поединке они еще оказывали соперничество, и даже выиграли один из сетов. Но все же проиграли в четырех партиях.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Высшая лига. Конференция «Восток». 14-й тур.

18 января. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Динамо» (Челябинск) — 3:1 (25:14, 19:25, 25:17, 25:16).

А вот повторный поединок превратился в избиение. «Одерживаем самую легкую победу в сезоне». Так сопроводили комментарий к посту в соцсетях сотрудники пресс-службы клуба «Югра-Самотлор». И ведь не поспоришь. Челябинцы потерпели «сухое» поражение. А то, как складывалась борьба в сетах, лучше всего говорят цифры на табло — 25:11, 25:14, 25:16. Как говорится, без комментариев...

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Высшая лига. Конференция «Восток». 14-й тур.

19 января. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Динамо» (Челябинск) — 3:0 (25:11, 25:14, 25:16).

Куда меньше критических стрел в свой адрес заслужили волейболисты «Магнитки». Они выступили куда лучше «бело-голубых», заняв итоговое пятое место. Причем, южноуральцы лишь на финишном флажке упустили возможность финишировать в топ-4. Все решали два поединка с барнаульским «Университетом». Магнитогорским волейболистам нужно было одерживать две победы...

Ключевым в этом противостоянии стал второй сет первого поединка. Он стал во многом определяющим. И ведь играли парни здорово, но в критический момент дрогнули: уже при счете 24:24 они совершили четыре подряд (!) ошибки на своей подаче. То есть элементарно не могли попасть мячом в площадку — тот либо летел в трос, либо в аут. Правда, игроки «Магнитки» исправляли эти ошибки тем, что уверенно брали подачу соперника. И все же ребята уступили со счетом 33:35. Ну, и не нашли в себе сил переломить ход поединка в третьем сете. В итоге поражение по партиям — 0:3...

Волейбол. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины. Конференция «Восток», 14-й тур.

20 января. «Университет» (Барнаул) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 3:0 (25:22, 35:33, 25:21).

С турнирной точки зрения матч, прошедший на следующий день, уже ничего не решал. Вне зависимости от его исхода было ясно, что «Магнитка» не сможет пробиться в финальный этап. Но южноуральцы показали, что с характером у них все в порядке. Они не опустили руки и бились до конца. 2-2 по сетам и все решал тай-брейк. Увы, хозяева площадки вырвали победу, но магнитогорцы заставили их затратить немало усилий.

Волейбол. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины. Конференция «Восток», 14-й тур.

21 января. «Университет» (Барнаул) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 3:2 (20:25, 25:15, 27:29, 25:23, 15:13).

Таким образом, определились все участники второго этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд в Высшей лиге А. Так, в финальном этапе за 1-8-е места сыграют: 1). «Ярославич» (Ярославль), 2). ЦСКА (Московская область), 3). «Академия-Казань», 4) «Волжанин» (Кострома), 5). ВК «Тюмень», 6). «Югра-Самотлор» (Нижневартовск), 7). «Университет» (Барнаул), 8). «Кама» (Пермь).

В утешительном турнире за 9-14-е места сыграют: 1). «Текстильщик» (Иваново), 2). «Дагестан» (Махачкала), 3). «Магнитка» (Магнитогорск), 4). «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), 5). «Тархан» (Стерлитамак), 6). «Динамо» (Челябинск).

Фото: пресс-служба ВК «Университет» (Барнаул) и «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен ИА «Первое областное».