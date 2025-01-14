Челябинский волейбольный клуб «Динамо» опустился на дно в Высшей лиге

Южноуральская команда потерпела два домашних поражения от «Тархана»

Мужской волейбольный клуб «Динамо» проводит худший сезон в современной своей истории. Челябинская команда потерпела очередные два поражения в Высшей лиге А, уступив на своей площадке «Тархану» из Стерлитамака. Подопечные Алексея Андреева опустились на последнюю, восьмую строчку в турнирной таблице в конференции «Восток» и теперь рискуют потерять место в дивизионе «А», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра у челябинских ребят в текущем чемпионате не идет от слова совсем. В первой части турнира «динамовцы» еще пытались как-то бороться за место в топ-4 лучших команд дивизиона «Восток». Однако ближе к финишу первой части чемпионата стали терпеть одно поражение за другим.

Накануне «сине-бело-голубые» встречались в Челябинске с еще одним неудачником турнира — «Тарханом» из Стерлитамака. Клуб из Башкортостана до матча с «Динамо» занимал последнюю строчку в таблице. Вот он, шанс одержать две домашние победы и хоть немного исправить свое турнирное положение! Увы…

В первом матче хозяева площадки начали неплохо, пусть и не без проблем, но выиграли первый сет со счетом 25:23. Закрепить успех не удалось — две следующие партии остались за гостями — 22:25 и 21:25. Ключевым мог стать четвертый сет. В нем завязалась острая борьба, с равными шансами на выигрыш. Наши парни ценой больших усилий вырвали здесь победу (29:27) и выровняли положение по партиям — 2-2.

Казалось бы, они должны были получить психологическое преимущество и взять матч себе. Но эмоций на решающий сет челябинцам не хватило. А может быть, наоборот, сказалось отсутствие опыта или мастерства, чтобы додавить соперника. В итоге 13:15 — и победа остается за гостями.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Высшая лига А. Конференция «Восток». 13-й тур.

11 января. «Динамо» (Челябинск) — «Тархан» (Стерлитамак) — 2:3 (25:23, 22:25, 21:25, 29:27, 13:15).

Но шанс вернуть свое и сохранить 7-ю строчку в турнирной таблице у челябинцев оставался. Для этого нужно было брать реванш у «Тархана» в игре, которая состоялась на следующий день. Увы, и этого сделать южноуральцы не смогли. Более того, они сыграли еще хуже, чем днем ранее, уступив в четырех сетах.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Высшая лига А. Конференция «Восток». 13-й тур.

12 января. «Динамо» (Челябинск) — «Тархан» (Стерлитамак) — 1:3 (20:25, 25:19, 15:25, 17:25).

Челябинское «Динамо» после этих двух поражений опустилось на последнее место в турнирной таблице в конференции «Восток». На финише первой части чемпионата в Высшей лиге всем командам осталось провести по два матча. Подопечным Алексея Андреева предстоит непростой выезд в Нижневартовск, где их ждет идущий на второй позиции клуб «Югра-Самотлор».





Впрочем, эти матчи не будут иметь принципиального значения для «динамовцев». Вне зависимости от их исхода, наша команда не сможет попасть в финальный этап за 1—8-е места, в которых встретятся по четыре лучших коллектива Западной и Восточной конференций. Наша команда вынуждена будет бороться лишь за 9—14-е места.

Фото: Андрей Ткаченко (ВК «Динамо» Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».