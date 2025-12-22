Ватерполистки златоустовской «Уралочки» помогли сборной России выиграть у Венгрии

Национальная команда победила со счетом 18:8, а в ее составе отличились четыре южноуральские спортсменки

Женская сборная России по водному поло на тренировочном сборе в Венгрии разгромила местную национальную команду со счетом 18:8. Помогли ей это сделать четыре ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста, а Мария Макарова забила три гола в ворота соперниц, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

На учебно-тренировочный сбор в Венгрию отправились 15 спортсменок сборной России. В рамках этого сбора они проведут несколько товарищеских матчей с местными профессиональными командами и национальной сборной. Одна из них завершилась накануне победой россиянок со счетом 18:8.

В составе сборной России забили голы в ворота соперниц четыре ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка». Так, по три мяча на свой счет записали Мария Макарова и Ольга Лупиногина, дважды отличились Полина Попова и Аниса Шарафутдинова.

Напомним, что в чемпионате Евразийской ватерпольной лиги у ВК «Динамо-Уралочка» дела складываются не лучшим образом. Команда из Златоуста занимает 4-е место в чемпионате.