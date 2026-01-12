Ватерполистки «Уралочки» вернулись в погоню за лидерами в Евразийской лиге

Команда из Златоуста одержала две домашние победы над московским клубом «СКИФ-Восток»

Женская команда «Динамо-Уралочка» выиграла два домашних поединка в Евразийской ватерпольной лиге. Девушки из Златоуста взяли верх над столичным клубом «СКИФ-Восток» — 21:6 и 18:12. Благодаря этим победам подопечные Михаила Накорякова вернулись в погоню за тройкой лидеров чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Нельзя сказать, что «СКИФ-Восток» — слабый соперник. Да, не фаворит чемпионата, но вполне себе крепкий середнячок, который возглавляет, между прочим, главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч. Выступает в команде и экс-«уралочка» Белла Маркоч, некогда лучший снайпер команды. Вот только борьбы между командами из Златоуста и Москвы не получилось. Южноуральский клуб играючи расправился над соперницами в двух домашних поединках.

В первой игре и вовсе случился разгром. Уже в первом периоде наши спортсменки забили в ворота соперниц семь безответных мячей. Игра, по сути, была сделана. На этом девушки из Златоуста не остановились и продолжили наращивать преимущество. Только при разнице +9 мячей стали более-менее экономить силы, а тренерский штаб задействовал молодых ватерполисток.

Лидеры «Динамо-Уралочки» подтвердили свой голевой статус: Ольга Лупиногина набросала 7 мячей, Мария Макарова — 5, Аниса Шарафутдинова — 4. Еще отметим результативные действия молодой Владиславы Квасниной.

Водное поло. Сезон-2025/2026. Чемпионат Евразийской лиги. Женщины. 9 января. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «СКИФ-Восток» (Москва) — 21:6 (7:0, 3:2, 4:2, 7:2).

«Динамо-Уралочка»: Ольга Лупиногина (7), Мария Макарова (5), Аниса Шарафутдинова (4), Полина Попова (2), Владислава Кваснина (2), Вера Копцева (1).

«СКИФ-Восток»: Полина Иванова (2), Елизавета Куличихина (1), Арина Стахарная (1), Белла Маркоч (1), Варвара Козлова (1).

Во втором поединке ватерполистки московского клуба попытались навязать борьбу. К большому перерыву «Динамо-Уралочка» вела с разницей в 6 мячей. Казалось, что отрыв еще будет увеличиваться. Но случился необъяснимый сбой в 3-й четверти, когда у нас мало что получалось, а у соперниц все «залетало».

Хорошо, что это было временное явление. В заключительном периоде «Уралочка» вновь забрала контроль над игрой в свои руки и выиграла этот матч — 18:12. Веское слово вновь сказали наши лидеры: Мария Макарова забросила 5 мячей, по 3 — Ольга Лупиногина и Аниса Шарафутдинова.

Водное поло. Сезон-2025/2026. Чемпионат Евразийской лиги. Женщины. 10 января. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «СКИФ-Восток» (Москва) — 18:12 (6:2, 5:3, 3:5, 4:2).

«Динамо-Уралочка»: Мария Макарова (5), Аниса Шарафутдинова (3), Ольга Лупиногина (3), Полина Попова (2), Екатерина Наумова (2), Вера Копцева (2), Надежда Липская (1).

«СКИФ-Восток»: Арина Стахарная (6), Варвара Козлова (3), Белла Маркоч (2), Елизавета Павлычева (1).

Команда из Златоуста набрала максимум очков в домашнем туре и теперь еще ближе подобралась к группе лидеров в Евразийской ватерпольной лиге. «Динамо-Уралочка» лишь на 3 балла уступает идущему на третьей строчке в таблице клубу «Евразия» из Первоуральска. Следующие два матча наша команда сыграет в гостях 16—17 января с подмосковным «Штурмом».

Фото: Дмитрий Гостев (пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка»)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)