Главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон

63-летний специалист имеет большой опыт работы в НХЛ

Хоккейный клуб «Трактор» в ближайшее время объявит о назначении нового главного тренера. Им станет 63-летний американский специалист Скотт Гордон. Он возглавлял клубы НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфию Флайерз», ассистировал сборной США на Олимпийских играх-2010. В пресс-службе «Тракторе» еще не подтвердили факт сделки, но федеральные СМИ со ссылкой на корреспондента «Спорт-Экспресса» сообщают, что контракт с тренером находится в стадии оформления.

Уроженец Массачусетса, бывший вратарь, Гордон приходит в Челябинск с богатейшим заокеанским резюме. Он возглавлял клубы НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз», входил в тренерские штабы «Торонто» и «Сан-Хосе Шаркс». На международной арене специалист хорошо знаком болельщикам по работе с национальной командой США: он был ассистентом на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а также главным тренером сборной на чемпионате мира 2011 года.

Результаты Гордона на посту главного тренера в НХЛ оцениваются как неоднозначные, однако инсайдеры отмечают его главное качество — умение развивать игроков. Источники характеризуют Гордона как спокойного по натуре специалиста, который помогает хоккеистам выходить на новый уровень. Для «Трактора» это может быть критически важно на фоне грядущих перемен.

Назначение иностранца происходит в период масштабной кадровой революции в клубе. Ранее генеральный менеджер Алексей Волков на пресс-конференции сообщал, что в межсезонье-2026 команду покинут ключевые легионеры и ряд опытных ветеранов.

Напомним, сезон-2025/26 для «Трактора» завершился разочарованием: команда хоть и вышла в плей-офф, но выбыла уже в первом раунде Кубка Гагарина, уступив дорогу казанскому «Ак Барсу» (1-4).