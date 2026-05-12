Челябинский театр современного танца готовит новый спектакль «Генезис»

Премьера состоится 28 мая

В Челябинском театре современного танца сезон премьер продолжается. Творческая команда готовит сразу два новых спектакля: один пока держат в секрете, а вот второй — «Генезис» — представят уже 28 мая.

Постановка исследует тему выбора собственного пути в мире, который постоянно меняется. Авторы обещают историю о древнем выборе, поданную в ритме будущего. На сцене встретятся легенды и технологии, а декорации, монотонные ритмы и световые эффекты создадут атмосферу нового Эдема.

Хореографом работы стал Денис Чернышов.

Премьера пройдет на сцене Театра драмы имени Наума Орлова (12+).