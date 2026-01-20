Спортшколе в Златоусте присвоили имя основателя «Уралочки» Михаила Накорякова

Титулованный тренер подготовил плеяду именитых ватерполисток

Спортивной школе олимпийского резерва № 8 «Уралочка» в Златоусте официально присвоено имя ее основателя — заслуженного тренера России, почетного гражданина города Михаила Накорякова. Инициатива увековечить память прославленного наставника исходила от коллектива учреждения и получила полную поддержку главы округа Олега Решетникова, сообщает пресс-служба мэрии Златоуста.

Михаил Николаевич Накоряков — тренер-легенда, стоявший у истоков знаменитой женской ватерпольной команды «Уралочка» и долгие годы возглавляющий ее. Под руководством специалиста выросла целая плеяда выдающихся спортсменок — призеров Олимпийских игр, победителей и призеров чемпионатов мира и Европы, клубных международных турниров.

Команда «Уралочка» под руководством Михаила Накорякова семь раз становилась чемпионом страны, является брендом как Златоуста, так и Челябинской области. Присвоение школе имени ее основателя — это не только дань уважения прошлым заслугам, но и символический мост между поколениями.