Челябинский орган отправится в гастроли по Парижу, Берлину и Варне

Первый концерт пройдет у подножия Эйфелевой башни на неделе моды

Челябинский орган отправляется в европейский тур, который охватит Париж, Берлин и Варну. И нет, мы не о загранице, а о южноуральских селах. Необычные гастроли придумали в Челябинской филармонии.

Конечно, по области поедет не орган из концертного зала «Родина», а его младший брат — электроорган. Инструмент будут перевозить в специальном транспорте, а гастроли запланировали с 30 мая по 1 июня (0+).

«Гастрольный тур должен привлечь внимание к нашим населенным пунктам, с которыми связаны яркие страницы отечественной истории: они напоминают о той благородной миссии, которую несла русская армия», — рассказал гендиректор Челябинской филармонии Алексей Пелымский.

Проект родился в сотрудничестве с московской органисткой, профессором Московской консерватории Евгенией Кривицкой. Она примет участие в гастрольном туре и исполнит произведения, связанные с культурой Парижа, Берлина, Варны, а также национальную классику. Вместе с ней в поездку отправятся солисты Челябинской филармонии: саксофонист Михаил Бас и вокалистка Марьяна Бабинцева.

Первый концерт пройдет во время Парижской недели моды у подножия уменьшенной копии Эйфелевой башни. Кстати, все выступления «европейского тура» пройдут на открытом воздухе в формате опен-эйр.

Организаторы рассказали, что если такой формат понравится южноуральцам, то в следующем году, когда Челябинск будет культурной столицей, органные гастроли охватят еще больше городов региона.