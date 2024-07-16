В клубе «Челбаскет» будет играть центровой-гренадер из Беларуси

У Вадима Стубеды рост 206 см и вес 117 кг

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» совершил громкий трансфер, заключив контракт с мощным игроком из Беларуси Вадимом Стубедой. 24-летний игрок в сезоне-2023/2024 выступал в Единой лиге ВТБ за БК «Минск», привлекался в состав национальной сборной Беларуси. В Челябинске Вадим Стубеда рассчитывает помочь клубу выйти в плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вадим Стубеда родился и вырос в городе Гродно и всю свою карьеру провел в Беларуси. Начинал он играть в юниорских командах и БГУИР в студенческой республиканской лиге. А минувший сезон провел в БК «Минск», выступающей в Единой лиге ВТБ.

Несмотря на то что в клубе было немало конкурентов на позиции центрового, в том числе и легионер из США, Вадим Стубеда получал немало игрового времени и практики. Он принял участие в 38 матчах чемпионата, в среднем проводил 22:43 минуты на площадке, набирал по 5,5 очка и 5,5 подбора.

Вадим Стубеда

Дата рождения: 27.06.2000.

Место рождения: Гродно, Беларусь.

Амплуа: центровой.

Рост: 206 см. Вес: 117 кг

Карьера:

2022—2023 — БГУИР, Минск

2023—2024 — БК «Минск»

С 2024 г. — «Челбаскет», Челябинск





«Для меня переезд в Челябинск — это новый вызов. Наслышан о том, что в городе любят баскетбол, стараются активно его развивать. Кроме того, клуб „Челбаскет“ с большими амбициями, ставит перед собой высокие задачи. И я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде выполнить поставленные цели в новом сезоне», — рассказал Вадим Стубеда корреспонденту ИА «Первое областное».

Белорусский баскетболист признался, что не испытывает волнений по поводу того, что впервые покидает родную страну. И не боится конкуренции со стороны игроков «Челбаскета». А еще уверяет, что он открытый в общении человек, не конфликтный. Вадим Стубеда считает, что без раскачки может влиться в новый коллектив, а опыт игры в Единой лиге ВТБ поможет ему раскрыть свои лучшие качества в клубе Суперлиги.

«Не думаю, что уровень игры в Суперлиге разительно отличается от Единой лиги. Здесь много интересных и сильных команд. Нет явных фаворитов и аутсайдеров. Кроме того, слышал, что здесь больше контакта и физической борьбы под кольцом. Но это даже хорошо, мне нравится такой стиль игры», — добавил Вадим Стубеда.

Отметим, что позиция центрового в «Челбаскете» с приходом Вадима Стубеды, по сути, закрыта. Ранее клуб продлил контракт с Иваном Нелюбовым, выступавшим за команду в сезоне-2023/2024. Кроме того, в текущем межсезонье челябинский клуб усилил эту позицию Александром Лавниковым. Он в минувшем чемпионате вместе с «Динамо» из Владивостока завоевал золотые медали Суперлиги.