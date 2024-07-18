Почему «Челбаскет» и Никита Перцев не нашли общего языка?

Челябинский клуб не смог договориться о заключении нового контракта со своим воспитанником

Пути «Челбаскета» и Никиты Перцева разошлись. Совсем не так, как этого хотелось бы. Точнее, получился худший из возможных сценариев. Самое грустное и печальное в этой истории то, что произошла эта ситуация не с кем-нибудь, а именно с Никитой Перцевым. Он является не просто воспитанником клуба, а олицетворением всего челябинского баскетбола — получил здесь образование, играл в ДЮБЛ, стоял у истоков становления профессиональных клубов «Динамо» и «Челбаскет».

Компанейский парень с открытой душой, хотя, как говорят некоторые люди, со своими тараканами в голове. А у кого их, собственно, нет? И все же во всей этой грустной истории, о которой речь пойдет ниже, есть ощущение, что очень многие слова, решения и поступки принимал не сам Никита, а его ближайшее окружение.

Но обо всем по порядку. Еще по окончании неудачного сезона-2023/2024 президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков заявил, что клуб изменит свою стратегию развития. Речь шла тогда и о том, что ставка на местных воспитанников себя не оправдала. В Суперлиге другой уровень игры и на своих ресурсах далеко не уедешь, нужно ориентироваться на опытные и более квалифицированные кадры, если желаешь достигнуть хорошего результата.

Логично? Конечно! Хотя есть в такой трансферной политике и побочные эффекты. Согласитесь, всегда ведь приятно болеть за команду, в которой играют твои земляки? Ее хочется поддержать, переживать за нее даже в ситуациях, когда у нее все идет из рук вон плохо, нет проблесков надежды. И наоборот, порой с равнодушием смотришь на то, как приезжие игроки стараются тащить твою любимую команду наверх. К таким мыслям, кстати, я прихожу, когда вижу, какая дичь творится в ФК «Челябинск». Там за два года через клуб прошли три десятка игроков, своих ребят в команде, по сути, и не осталось. Клуб вроде и представляет твой любимый город, а болеть за него нет никакого желания.

Но бог с ним, с футболом, в конце концов, сравнения с баскетболом здесь не так уместны. В сезоне-2023/2024 «Челбаскет» задействовал в матчах Суперлиги 16 игроков (Стас Сотников не в счет — его попросили сыграть одну игру, чтобы помочь команде, когда в ней был переизбыток травм игроков), летом 12 баскетболистов покинули клуб.

Кстати говоря, по окончании того сезона автор строк по горячим следам поделился своим мнением относительно того, кого нужно оставить в «Челбаскете» на сезон-2024/2025. Соглашусь, что мнение спорное и весьма субъективное. Но убежден в том, что если в Челябинске хотят строить топовый клуб, способный биться за тройку призеров в Суперлиге (а ведь идут разговоры о том, чтобы в перспективе играть и в Единой лиге ВТБ), то перемены в составе должны быть кардинальными. При всем уважении и любви к ребятам нужно было многих благодарить за игру и говорить им «до свидания».

Предположу, что примерно такие же мысли были и у босса «Челбаскета» Николая Сандакова. Знаю, что некоторые эксперты и любители баскетбола могут заподозрить меня в чрезмерной любви к словам и действиям этого руководителя. Ну да, возможно, так и есть. Но если мысли сходятся, не противоречить же самому себе? К слову, в той статье, ссылку на которую прикрепил выше, я был склонен оставить из того состава только двух игроков «Челбаскета» — Дмитрия Злобина и Ивана Евстигнеева.

«Никита Перцев и Дмитрий Якунин — они не просто наши воспитанники, они — душа и сердце команды! Их и в этом сезоне редко выпускали на площадку. Если им и давали шанс проявить себя, то они вроде бы общей картины не портили. Но что будет, когда в клуб придут игроки более высокого класса? Наши ребята рискуют сесть в глубокий запас», — отрывок из той статьи, опубликованной в апреле этого года.

Николай Сандаков оставил четырех ребят: Ивана Нелюбова, Дмитрия Якунина, Евгения Борисова и Алексея Смолина. Места для Никиты Перцева не нашлось. По крайней мере, так воспринималась первоначальная информация, которая исходила от пресс-службы «Челбаскета». Тогда, напомню, 11 июля, челябинский клуб объявил, что игрок не будет выступать за команду в сезоне-2024/2025.

Многие болельщики очень болезненно восприняли эту новость. Упрекнули руководство клуба в непрофессионализме. Но это больше эмоции. А теперь давайте честно: ну не тянет Никита Перцев уровень Суперлиги! А если быть точнее, амбиции «Челбаскета» простираются дальше возможностей игрока.

Обратиться к фактам? В сезоне-2023/2024 Никита Перцев проводил на площадке в среднем 10:11 минут. За это время он набирал 3,2 очка за игру. Результативность, мягко говоря, не очень. Ему не дали шанса? Возможно. Но главный тренер Евгений Горев не враг себе. Если игрок готов, он будет выпускать его на площадку.

Собственно говоря, экс-наставник «Челбаскета» предоставлял ему такую возможность. Кроме того, функционал Никиты всем хорошо известен, сильные качества тоже — хороший бросок. Но дежурить у «трешки» и поливать с дальней дистанции — этого мало для Суперлиги. Были ли у Перцева-младшего другие козыри? Я лично в этом сомневаюсь.

Баскетбольные эксперты могут много рассказать о том, как недостаточно хорошо Никита действует в защите. Хотя надо признать, что он значительно добавил в этом компоненте игры. Скажем, его партнер по команде Дмитрий Злобин прямым текстом говорил об этом. Да и сам Никита, я уверен, думает иначе: дай ему больше игрового времени — он показал бы свою полезность и эффективность. Не будем также забывать, что входить в игру по ходу матча непросто. А ведь есть еще и психологический момент: если знаешь, что тебе доверяют, то и играешь совсем по-другому.

Хочу подчеркнуть, что не хочу заниматься критиканством и уж тем более не хочу как-то обидеть игрока. Все это лишь попытка дать объективную информацию относительно его игры в «Челбаскете». С тем же Никитой у меня отличные отношения, в прошлом году сделал с ним и его родителями хороший и добрый материал. Если интересно — переходите по ссылке.

Но личностные отношения и симпатии должны уходить на второй план, если речь идет о движении наверх. Если хочешь строить клуб топового уровня, приходится быть жестким. И резать надо по живому.

А теперь переходим к главному. После того как «Челбаскет» объявил о расторжении контракта с Никитой Перцевым, в соцсетях поднялся большой общественный резонанс. Штаб команды терпеливо ждал, надеялся на то, что ажиотаж стихнет. А сутки спустя вынужден был выдать еще один пост, в котором раскрыл информацию, которую первоначально в публичную плоскость выносить не хотел.

«Мы были заинтересованы в игроке, повторяли предложение три раза. Несмотря на не лучшие спортивные результаты команды и небольшое игровое время, мы улучшили условия работы по сравнению с предыдущим сезоном. К сожалению, Никита не принял наше предложение», — прокомментировали ситуацию в БК «Челбаскет».

Ого как! Получается, что Никита рассчитывал на другие финансовые условия? Но, согласитесь, они должны быть чем-то подкреплены. Нужно проявить себя на площадке, чтобы заслужить повышения зарплаты. Возможно, игрока не устраивала та роль, которая ему отводилась в команде. Наверное, и сам «Челбаскет» не проявил должной заинтересованности в том, чтобы сохранить игрока. Знаете ли, предлагать игроку остаться в клубе можно по-разному, правда?

Максим Перцев, отец Никиты, от комментариев вежливо отказался, сославшись на то, что его сын — парень взрослый, сам принимает решения. И добавил, что очень сожалеет, что клуб не смог договориться с игроком, который на протяжении четырех сезонов был лицом «Челбаскета».

Кстати, Максим Перцев является спортивным директором челябинского клуба. Сохранит ли он эту должность в свете последних событий? А ведь он сыграл важнейшую роль в том, чтобы челябинский баскетбол не рухнул как карточный домик в 2015—2016 годах.

Знаете, странно, что в этой ситуации обе стороны не нашли возможности просто и спокойно поговорить по душам. По-мужски, по-человечески… Разбираться в том, кто здесь прав, а кто виноват, — нет никакого желания. Грустно, что расставание Никиты с «Челбаскетом» получилось таким вот несуразным. Осталась взаимная обида. Все это идет в резкий контраст с тем, как простились с клубом другие игроки.

«Спасибо болельщикам и руководству клуба за сезон. Буду скучать! Еще увидимся. Вы — лучшие!» — написал в посте Даниил Кочергин.

«Дорогие болельщики! Спасибо вам за ту любовь и поддержку, которые вы мне оказывали на протяжении двух лет. Буду очень сильно скучать по вам. Ну и конечно, помню каждого!» — это уже слова Павла Кольцова.

Кстати, оба этих баскетболиста — не местные воспитанники. Павел Кольцов, например, из Чебоксар. Следующий сезон он проведет в «Металлурге». Думаете, он хотел уходить из «Челбаскета»? Конечно же, нет! Его здесь все устраивало. Но у него хватило благоразумия понять и признать, что в новых условиях не может помочь «Челбаскету».

Мог ли это сделать Перцев? Это может знать только сам Никита. Я склонен думать, что рядом с ним было слишком много советчиков. Они не дали ему возможности сказать нужные слова и красиво уйти.

А может быть, я ошибаюсь и здесь все не так однозначно? Возможно, на эту ситуацию нужно смотреть под другим углом? Никита, еще не поздно сказать нужные слова. Не нам, журналистам, и не руководству клуба! Болельщики хотят тебя услышать и узнать твою версию случившегося, не затаил ли ты на клуб обиду?

И да, еще раз большое спасибо за все то, что ты сделал для челябинского баскетбола. Хочется верить, что рано или поздно ты к нам вернешься.

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