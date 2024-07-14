Баскетбольный клуб «Челбаскет» усилился игроком из Единой лиги ВТБ

За челябинскую команду будет выступать разыгрывающий Андрей Топтунов

Челябинский баскетбольный клуб продолжает усиливать состав в текущем межсезонье. Ряды «Челбаскета» пополнил игрок, имеющий опыт выступлений в Единой лиге ВТБ. Контракт с командой подписал разыгрывающий Андрей Топтунов. В сезоне-2023/2024 этот игрок защищал цвета красноярского «Енисея».

Андрей Топтунов является воспитанником московской СШОР № 49 «Тринта». С 2017 года Топтунов находился в системе команды Суперлиги-1 «Буревестник» из Ярославля. Играя за «Буревестник-Юниор», он вошел в символическую пятерку «Финала восьми» финального этапа Первенства ДЮБЛ.

В 2021 году подписал контракт с питерским «Зенитом», в составе которого стал серебряным призером Суперкубка Единой лиги ВТБ, в том же сезоне был признан «Самым ценным игроком» Единой молодежной лиги ВТБ.

Андрей Топтунов

Дата рождения: 22.07.2002.

Место рождения: Москва.

Амплуа: разыгрывающий

Карьера:

2019-2021 — «Буревестник» Ярославль

2021-2022 — БК «Новосибирск»

2021-2023 — «Зенит» Санкт-Петербург

2023-2024 — «Енисей» Красноярск

С 2024 г. — «Челбаскет» Челябинск

В сезоне 2021/2022 в составе основной команды Андрей стал чемпионом Единой лиги ВТБ и чемпионом России. И все же большую часть матчей он провел в составе «Зенита-М», где завоевал титул чемпиона Единой молодежной лиги ВТБ, а также был признан самым ценным игроком «Финала восьми».

Минувший сезон провел в красноярском «Енисее», но играл в команде не определяющую роль. В Единой лиге ВТБ за сибирский клуб он сыграл в 27 матчах, но проводил немного времени на площадке — в среднем 11:28 минут. Набирал 3,3 очка за матч.

«Андрей Топтунов — ярко выраженный плеймейкер. Это игрок, через которого можно строить игру. Я рад снова работать с ним спустя несколько лет. Он действительно системообразующий элемент! Более того, он уже играл практически со всеми, кого мы в этом году взяли в команду, поэтому взаимопонимание на площадке и за ее пределами будет на высоком уровне», — считает главный тренер БК «Челбаскет» Михаил Терехов.

Отметим, что ранее челябинский клуб пополнили опытные игроки. Так, заключил контракт с «Челбаскетом» Руслан Туманов из БК «Новосибирск», а затем стало известно о переходе в южноуральский клуб Александра Лавникова, который ранее выигрывал чемпионство в Суперлиге в составе «Динамо» из Владивостока. Ранее «Челбаскет» усилился Сергеем Грашкиным и Андреем Семеновым.