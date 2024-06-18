Клуб «Челбаскет» заключил контракт с чемпионом Суперлиги

В челябинской команде будет выступать 205‑сантиметровый центровой Александр Лавников

Руководство баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило имя еще одного новобранца. Контракт с челябинской командой подписал мощный центровой Александр Лавников, который в минувшем сезоне в составе «Динамо» из Владивостока стал победителем чемпионата Суперлиги. 33-летний баскетболист также имеет опыт участия в Единой лиге ВТБ за красноярский «Енисей», сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Новобранец «Челбаскета» родился и вырос в городе Северодвинске, где и начал заниматься баскетболом. В 16-летнем возрасте попал в систему клуба «Автодор» (Саратов). Выступал в командах «Союз» (Заречный), «Красные крылья — 2» (Тольятти), «Алтай-Баскет» (Барнаул), «Спартак-Приморье» (Владивосток), «Университет-Югра» (Сургут), БК «Новосибирск», «Темп-СУМЗ» (Ревда), БК «Самара» и «Динамо» (Владивосток). Кроме того, один сезон Александр Лавников отыграл в Единой лиге ВТБ в составе красноярского «Енисея».

«Александр Лавников обладает как нужными психологическими качествами для достижения целей, так и целым рядом баскетбольных навыков, которые позволяют использовать различные приемы нападения и защиты. Я уверен, что Саша — это тот человек, который в „Челбаскете“ будет на своем месте и будет помогать нам идти вперед», — отметил главный тренер БК «Челбаскет» Михаил Терехов.

Отметим, что в составе «Новосибирска» баскетболист выиграл Кубок России — 2016/2017. Кроме того, в его активе золотые медали Суперлиги в сезонах 2020/2021 и 2023/2024 в составах команд БК «Самара» и «Динамо» (Владивосток) соответственно. Причем в дальневосточном клубе он провел отличный сезон: принял участие в 40 матчах команды (в том числе 30 — в стартовом составе), проводил на площадке в среднем почти 20 минут. В его активе 7,9 набранного очка за матч, 40,6% попадания с игры.





Александр Лавников

Дата рождения: 22.05.1991.

Место рождения: Северодвинск.

Амплуа: центровой.

Рост: 205 см. Вес: 112 кг.

«Уверен, что такой опытный игрок поможет раскрыться нашей талантливой молодежи. Важно и то, что он дважды выигрывал Суперлигу. Он станет не только полезен в игре под кольцом, но и поможет в схемах игры команды», — уверен президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

Отметим, что ранее челябинский клуб заключил контракт с еще одним игроком. В новом сезоне за «Челбаскет» будет выступать форвард Сергей Грашкин. Кроме того, пополнил ряды «победной стаи» и имеющий опыт выступлений в североамериканской баскетбольной лиге Андрей Семенов.