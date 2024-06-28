Клуб «Челбаскет» продлил контракт с центровым Иваном Нелюбовым

Воспитанник челябинского баскетбола продолжит выступление за команду в сезоне-2024/2025

Один из самых известных и титулованных воспитанников челябинского баскетбола Иван Нелюбов продолжит свои выступления за команду «Челбаскет». Игрок продлил контракт с клубом до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

В прошлом году Иван Нелюбов после 20-летнего перерыва вернулся в Челябинск, пополнив состав «Челбаскета». Это стало большим событием для южноуральского баскетбола. Новобранец хорошо влился в состав команды, став одним из ее лидеров. В минувшем сезоне Иван Нелюбов провел за «Челбаскет» 35 матчей в Суперлиге, набирая в среднем 8,4 очка за игру.

«Иван — один из самых известных местных спортсменов Челябинской области. Сохранение его в составе было приоритетом при формировании команды на новый сезон. Это отличный баскетболист с огромным опытом и бойцовским характером, который по-настоящему необходим нашей команде», — сказала руководитель спортивной дирекции БК «Челбаскет» Анастасия Кутузова.

Иван Нелюбов ранее становился победителем юношеской Евролиги в составе ЦСКА. Кроме того, становился обладателем Кубка России-2015/2016, выступая за пермскую «Парму». В составе студенческой сборной России завоевал серебро Всемирной универсиады — 2009. Перед стартом сезона-2023/2024 баскетболист дал обстоятельное интервью нашему корреспонденту, в котором рассказал о самых значимых событиях в своей карьере.