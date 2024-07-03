Клуб «Челбаскет» представил тренерский штаб на сезон‑2024/2025

В челябинской баскетбольной команде будут работать три специалиста

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» определился с кандидатурами специалистов, которые будут помогать главному тренеру Михаилу Терехову в сезоне-2024/2025. В тренерский штаб команды вошли Алексей Нуждин и Дмитрий Шукаев. С ними наставник «Челбаскета» ранее работал в других баскетбольных клубах страны, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Алексей Нуждин является воспитанником ярославского баскетбола. Под его руководством клуб «Буревестник» пять сезонов подряд становился чемпионом Центрального федерального округа, а также бронзовым призером Первой лиги чемпионата России. Кроме того, специалист входил в тренерский штаб саратовского «Автодора» и студенческой сборной России, а также национальной сборной Сирии.

Дмитрий Шукаев начинал свой спортивный путь в Омске. В качестве игрока выступал за различные команды в первенстве России, ДЮБЛе и Студенческой лиге РЖД. В «Челбаскете» он будет отвечать за общефизическую подготовку игроков.

БК «Челбаскет». Тренерский штаб в сезоне-2024/2025:

Главный тренер — Михаил Терехов.

Ассистент главного тренера — Алексей Нуждин.

Тренер по ОФП — Дмитрий Шукаев.

Отметим, что контракты со специалистами подписаны до конца сезона‑2024/2025. Таким образом, в «Челбаскете» полностью обновили тренерский штаб. Возглавивший команду после ухода Евгения Горева Дмитрий Миронов покидает Челябинск.

«Благодарим Алексея Миронова за два года работы в составе нашей команды и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере. Владимир Емельянов продолжит работу в системе южноуральского баскетбола, Андрей Малышев сосредоточит свое внимание на физической форме молодежных команд «Челбаскета», — сообщает пресс-служба челябинского клуба.

В текущем межсезонье «Челбаскет» произвел большие кадровые изменения в составе команды. Покинули клуб ряд игроков, но есть и качественные приобретения. Так, подписали контракты с «Челбаскетом» известные и опытные баскетболисты. Среди них Руслан Туманов, Андрей Семенов, Сергей Грашкин и Александр Лавников. Продлили соглашения с клубом Дмитрий Якунин и Иван Нелюбов.