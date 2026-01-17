В Челябинске появился мужской профессиональный клуб по дзюдо

Основу команды составят южноуральские спортсмены

В Челябинской области создана еще одна профессиональная команда по дзюдо. Мужской клуб «Конар» будет сформирован в этом году и выступит в Континентальной лиге дзюдо. Перед ним будет стоять задача побороться за трофей. Об этом заявил руководитель Федерации дзюдо Челябинской области Валерий Бондаренко на церемонии награждения лучших спортсменов по итогам 2025 года.

Мероприятие прошло сегодня, 17 января. На нем были отмечены успехи южноуральских дзюдоистов по итогам 2025 года.

В рамках встречи Валерий Бондаренко вручил награду челябинской женской команде «Конар», занявшей первое место в Континентальной Лиге дзюдо 2025 года. Также на мероприятии президент Федерации сообщил о создании мужской команды «Конар».

«Я не сомневался в том, что наши девушки успешно представят регион на командных всероссийских состязаниях. Они — большие молодцы! Уже в первый год завоевали почетный трофей. К парням я присматривался, но сейчас готов сообщить о том, что в регионе будет создан мужской клуб „Конар“. Перед ним будут стоять самые высокие и амбициозные задачи», — сообщил Валерий Бондаренко, обращаясь к спортивной общественности.

Полный состав челябинской команды еще до конца не сформирован, но уже известно, что в нем будут представлены восемь южноуральских дзюдоистов — Руфат Аскеров, Иван Сырцев, Идибек Сафаров, Ризван Магамадов, Клим Калинин, Егор Малкин, Асхаб Хаджимурадов, Анджей Павлюков.

Напомним, что женскую Континентальную лигу дзюдо в этом году выиграла челябинская команда «Конар». В ее составе титул чемпионок завоевали шесть спортсменок — Сабина Гилязова, Ирина Зуева, Анастасия Мананникова, Ева Огнивова, Виктория Лихачева и Анастасия Холодилина.