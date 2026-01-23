Челябинские дзюдоисты поборются за Кубок Африки в Касабланке

Турнир соберет более 380 атлетов из 48 стран

Российские дзюдоисты выступят на открытом Кубке Африки, который стартует сегодня, 23 января, в марокканском городе Касабланка. В заявку нашей команды вошли 35 спортсменов, среди них шестеро — из Челябинской области. Федерация дзюдо России опубликовала состав всех атлетов, заявленных на турнир.

В заявку попали 35 российских дзюдоистов, им предстоит побороться за награды в 14 олимпийских весовых категориях: в 7 мужских и 7 женских. Выступят в Касабланке и шестеро представителей Челябинской области.

В мужском турнире за трофей сразятся Егор Малкин (90 кг) и Анджей Павлюков (свыше 100 кг), в женском — Анастасия Мананникова (63 кг), Ева Огнивова (70 кг), Виктория Лихачева (78 кг) и Анастасия Холодилина (свыше 78 кг). Отметим, что Ева Огнивова выступит также в юниорских состязаниях. Соревнования завершатся 25 января.

Напомним, что накануне Федерация дзюдо Челябинской области на гала-вечере наградила лучших спортсменов и тренеров по итогам 2025 года. На этом мероприятии губернатор Алексей Текслер поздравил женскую команду «Конар» с победой в Континентальной лиге дзюдо. Руководитель региональной Федерации дзюдо Валерий Бондаренко сообщил о создании мужского профессионального клуба.