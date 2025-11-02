Челябинская команда «Конар» выиграла Континентальную лигу дзюдо

В ее составе чемпионками стали шесть южноуральских спортсменок

Красивую и уверенную победу одержали дзюдоистки из челябинской команды «Конар» в финале Континентальной лиги дзюдо, прошедшем в Москве. Титул чемпионок завоевали шесть спортсменок Челябинской области. В решающем поединке наша команда со счетом 3:2 победила соперниц из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Третий сезон Континентальной лиги дзюдо завершился в Москве. В финале соревнований за победу боролись мужские и женские команды.

«У нас есть грандиозные планы как по развитию Лиги, так и других соревнований. Не так много времени осталось до финала „Битвы городов“, который пройдет в Сириусе: в нем примут участие старшие юноши. Также у нас есть идея сделать на одной площадке клубные соревнования для взрослых и кадетов», — отметил на открытии турнира президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

В женском турнире в финале соревнований была представлена челябинская команда «Конар». Помимо нее боролись за трофей клубы «Родина» (Екатеринбург), «Турбостроитель» (Санкт-Петербург) и «Урал-Западная Сибирь» (Екатеринбург). Челябинская команда в полуфинале со счетом 3:2 вырвала победу у «Родины», а в решающем поединке за золото сразилась с другом клубом из Екатеринбурга — «Урал-Западная Сибирь».

И здесь наши девушки показали все свое мастерство. Ключевым стал поединок, в котором боролись Ирина Зуева. Челябинская спортсменка исполнила самый красивый бросок не только турнира, но и всего отечественного сезона: подсечкой под обе ноги уложила на лопатки Наталью Елкину. Победную точку в противостоянии в партере удушающим приемом поставила Александра Балабанова (до 63 кг).

«Настрой у нас был самый боевой. Перед вылетом из Челябинска встречались с дирекцией клуба: руководители зарядили нас так, что ехали за „золотом“. Здорово, что у нас все получилось! Командные турниры крайне эмоциональны, отсюда и столько радости от победы. Атмосфера чем-то даже напомнила турнир „Большой шлем“ в Токио. А вот организация у нас даже лучше», — отметила в интервью пресс-службе ФДР Ирина Зуева.

Отметим, что в составе команды «Конар» были представлены 10 дзюдоисток, из них 6 — спортсменки из Челябинской области: Сабина Гилязова, Ирина Зуева, Анастасия Мананникова, Ева Огнивова, Виктория Лихачева и Анастасия Холодилина.