Челябинец Анджей Павлюков выиграл Кубок Африки по дзюдо

На турнире в Касабланке он поборол всех соперников в категории свыше 100 кг

Челябинские дзюдоисты успешно выступили на открытом Кубке Африки по дзюдо, прошедшем в марокканском городе Касабланке. Завоевал трофей в супертяжелой весовой категории Анджей Павлюков. Дошла до финала, но уступила сопернице Анастасия Холодилина, бронзовые награды достались Еве Огнивовой и Егору Малкину, сообщает результаты Федерация дзюдо России.

Российская команда отправила внушительный десант на турнир в Касабланку. На татами в Марокко вышли 35 наших соотечественников. В составе сборной России выступили на турнире в нейтральном статусе и шесть дзюдоистов Челябинской области, четверо из них по итогам соревнований поднялись на пьедестал почета.

Яркую и уверенную победу в весовой категории свыше 100 кг одержал Анджей Павлюков. В финальном поединке он одержал верх над соотечественником Артемом Золотухиным. Это первый серьезный успех на международной арене для челябинского дзюдоиста.

В решающем поединке боролась за золото и Анастасия Холодилина. К сожалению, она уступила в финале в категории свыше 78 кг и стала серебряным призером турнира. Бронзовые медали достались Еве Огнивовой (70 кг) и Егору Малкину (90 кг).

Отметим, что сборная России стала победителем в командном зачете открытого Кубка Африки. Наши спортсмены на турнире в Марокко завоевали 8 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград.