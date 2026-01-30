Дзюдоист Егор Малкин получил звание мастера спорта международного класса

Также награды за успешный сезон 2025 года получили Ева Огнивова и Анастасия Мананникова

Челябинский дзюдоист Егор Малкин получил удостоверение мастера спорта международного класса по дзюдо. Удостоверение с новым спортивным званием ему вручил в Центре спортивной подготовки имени А. Е. Миллера исполнительный директор Федерации дзюдо Челябинской области Евгений Шестаков. Получили награды по итогам 2025 года и Ева Огнивова и Анастасия Мананникова, сообщает региональная федерация дзюдо.

Долгожданную «корочку» Егор Малкин получил на вечерней тренировке в ЦСП имени А. Е. Миллера вчера, 29 января. В занятии принимала участие южноуральская команда, которая готовится к первенству УрФО до 18 лет. Перспективные спортсмены поздравили земляка с важным событием и пожелали ему успехов в карьере.

Получили свои награды за успешный спортивный сезон и две челябинские дзюдоистки — Ева Огнивова и Анастасия Мананникова. Накануне в южноуральской столице Федерация дзюдо Челябинской области провела гала-ужин, на котором отметила успехи всех спортсменов по итогам 2025 года. Эти спортсменки и Егор Малкин в связи с выступлением на соревнованиях отсутствовали на этом праздничном мероприятии. Теперь они получили свои заслуженные награды.

Напомним, что Егор Малкин уже несколько лет входит в состав сборной России, становился призером первенства мира, на взрослом уровне выиграл чемпионат страны. Тренируется спортсмен под руководством Андрея Игнатенко. Ранее Егор Малкин дал обстоятельное интервью нашему корреспонденту, в котором рассказал о своем «гибком» пути в дзюдо и своей возлюбленной Юлии.