Лучших дзюдоистов Челябинской области наградили за победы в 2025 году

Губернатор также поздравил женскую команду «Конар» с победой в Континентальной лиге дзюдо

В Челябинске подвели итоги сезона 2025 года в дзюдо. Губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина приняли участие в торжественной церемонии, где глава региона удостоил наград отличившихся спортсменов. Им были вручены удостоверения и знаки, подтверждающие присвоение званий. Руководитель региональной Федерации дзюдо Валерий Бондаренко поздравил женскую команду «Конар» с победой в Континентальной лиге дзюдо, вручив почетный трофей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Мероприятие прошло в парк-отеле «Березка», на него были приглашены не только отличившиеся в 2025 году спортсмены, но и звезды южноуральского дзюдо, внесшие наибольший вклад в развитие этого восточного единоборства в нашем регионе.

Среди них — олимпийский чемпион Мансур Исаев, призеры Олимпийских игр Виталий Макаров и Юрий Степкин, победители и призеры чемпионатов мира и Европы Виктор Бетанов, Ренат Саидов, Кирилл Денисов, Денис и Дмитрий Ярцевы и многие-многие другие. Это был своего рода олимпийский бал, на котором гости спустя много лет могли встретиться друг с другом, пообщаться в неформальной обстановке.

«Очень приятно видеть так много знакомых людей, которые сопровождали меня на протяжении всей карьеры. Здорово, что организовали такое мероприятие, на котором чествуют не только нынешних чемпионов, но и звезд прошлого. Мы все вместе внесли свою частичку того, чтобы дзюдо Челябинской области было одним из ведущих в стране», — отметил в общении со СМИ Мансур Исаев.

Началось мероприятие с приветственного слова губернатора Алексея Текслера. Глава региона отметил успехи южноуральских дзюдоистов в 2025 году.

«Этот год был успешным для Федерации дзюдо и для наших спортсменов — они завоевали 235 наград различного уровня, в том числе 29 на международной арене. В конце прошлого года Федерация дзюдо фактически первая получила возможность выступать под нашим флагом. Это подтверждение того, что наши российские традиции ценятся в мире», — подчеркнул губернатор.

Глава региона вручил также удостоверение мастера спорта по дзюдо Полине Жулановой и Елене Шманиной. Корочку «мастера-международника» получила Ирина Зуева. Отметим, что на сегодняшний день 20 южноуральских спортсменов входят в состав сборной России.

Президент Федерации дзюдо Челябинской области Валерий Бондаренко заявил, что считает большой ответственностью руководство организацией с богатейшими традициями. Его ключевая задача — создать прозрачную и эффективную систему мотивации для завоевания высших наград.

«Программа минимум — чтобы максимальное количество челябинских спортсменов делегировали в сборную Российской Федерации, где они смогли бы принести в копилку Челябинской области еще много медалей», — добавил Валерий Бондаренко.

В рамках мероприятия были также награждены спортсмены и их наставники в различных номинациях:

«Новичок года» — Быкова Анастасия;

«Приз зрительских симпатий» — Виктория Лихачева и Анастасия Мананникова;

«Самая зрелищная встреча» — Анастасия Холодилина;

«Иппон года» — Ирина Зуева;

«Наставник года» — Иван Першин и Андрей Востриков;

«Номер один» — Сабина Гилязова;

«Герой года» — Денис Батчаев;

«Мисс дзюдо» — Ева Огнивова;

«Мистер дзюдо» — Егор Малкин;

«За преданность дзюдо» — Дмитрий Черных;

«Наша гордость» — Мансур Исаев;

«Тренер-легенда» — Александр Миллер.

В центре внимания оказались челябинские спортсменки, которые в составе команды «Конар» в 2025 году выиграли Континентальную лигу дзюдо. Дебютанты турнира с первого раза завоевали почетный трофей. В составе команды победителями стали шесть спортсменок Челябинской области. Валерий Бондаренко поблагодарил девушек и пожелал в 2026 году защитить звание и титул сильнейшего в стране клуба.