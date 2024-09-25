Стал известен состав участников Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу

В дивизионе «Восток» примут участие 15 команд

Ассоциация мини-футбола России опубликовала состав участников и расписание игр в Высшей лиге чемпионата страны. В конференции «Восток» примут участие 15 команд, в том числе челябинский МФК «Южный Урал». Ему предстоит провести 14 туров в регулярном чемпионате, в том числе 4 — в родном городе. Не выступит в турнире клуб «Сигма-К» из Копейска, он предстоящий сезон проведет в Первой лиге чемпионата России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В сезоне-2024/2025 в Высшей лиге чемпионата России по мини-футболу выступят 25 команд: 10 из них представлены в Западной, 15 — в Восточной конференции. МФК «Южный Урал» стартует на «Востоке». Ему предстоит провести в регулярном чемпионате 14 туров, первый из которых пройдет в Перми. Там его соперниками станут МФК «Глазов» и местный «Прогресс-Бионорд». Кроме того, 4 тура наша команда проведет в Челябинске.

Состав участников конференции «Восток» претерпел изменения. Так, руководство МФК «Сигма-К» из Копейска приняло решение провести предстоящий сезон в Первой лиге.

«Иногда, чтобы двигаться вперед, необходимо отступить на шаг назад. Мы вместе с вами хотим, чтобы клуб развивался, поэтому на данном этапе истории ему необходимы перемены», — такое сообщение было размещено на официальном аккаунте МФК «Сигма-К» в соцсетях.

Зато среди участников Высшей лиги в конференции «Восток» появилось четыре новобранца. Так, из Суперлиги ушел на понижение клуб «Сиб-Транзит» из Новокузнецка. Кроме того, дебютируют в турнире медногорский «Металлург», якутская «Заря» и «Синтур» из Екатеринбурга.

Мини-футбол. Чемпионат России. Сезон-2024/2025. Конференция «Восток». Состав участников:

1. «Сиб-Транзит», Новокузнецк

2. «Заря», Якутск

3. «Кузбасс», Кемерово

4. «Факел», Новый Уренгой

5. «Синара-ВИЗ-Д», Екатеринбург

6. «Тюмень-Д», Тюмень

7. «Южный Урал», Челябинск

8. «Сибиряк», Новосибирск

9. «Ухта-Д», Ухта

10. МФК «Глазов», Глазов

11. «Металлург», Медногорск

12. «Новая Генерация-Д», Сыктывкар

13. «Норильский Никель-Д», Норильск

14. «Прогресс-Бионорд», Пермь

15. «Синтур», Екатеринбург

Накануне в штабе МФК «Южный Урал» сообщили о том, что в предстоящем сезоне будут выступать два голкипера. Контракты с челябинским клубом подписали Александр Захаров, который минувший сезон провел за команду «Поморье». Кроме того, вернулся в команду находившийся в аренде в дубле МФК «Тюмень» Глеб Скоробогатов.

В текущем межсезонье челябинский клуб неудачно выступил в Кубке России, заняв третье место на предварительном этапе турнира. Однако в штабе команды ставят на предстоящий сезон в Высшей лиге амбициозные цели и задачи. Директор МФК «Южный Урал» Егор Мишура рассчитывает, что команда будет бороться за самые высокие места и в перспективе рассчитывает побороться за выход в Суперлигу.