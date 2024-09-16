Мини-футбольный клуб «Южный Урал» произвел ребрендинг игровой формы

Челябинская команда в сезоне-2024/2025 будет выступать в футболках трех цветов

Мини-футбольный клуб «Южный Урал» из Челябинска произвел ребрендинг игрового комплекта формы на сезон-2024/2025. Игроки команды в матчах Высшей лиги чемпионата России будут выступать в футболках и шортах трех цветов, сообщает пресс-служба МФК «Южный Урал».

«На протяжении многих лет „Южный Урал“ выходил на паркет в сине-белых тонах. Пришло время рискнуть и пойти дальше, полностью изменив свой игровой образ», — сообщили в пресс-службе челябинского мини-футбольного клуба.

Теперь у команды три комплекта формы в разной цветовой гамме: красной, бирюзовой и лавандовой. При этом основным, судя по всему, будет первый вариант.

«Основная задача ребрендинга — это освежить дизайн, добавить ярких красок не только во внешний вид, но и в игру. В процессе создания нового стиля мы обесцветили логотип, чтобы он смотрелся на форме еще гармоничнее. Насколько это удачный эксперимент, покажет время», — рассказал директор клуба Егор Мишура.

Отметим, что накануне МФК «Южный Урал» неудачно выступил в розыгрыше Кубка России. Челябинская команда заняла третье место на групповом этапе и выбыла из борьбы за трофей. Теперь игроки клуба готовятся к старту чемпионата России в Высшей лиге.