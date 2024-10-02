Мини-футбольный клуб «Южный Урал» с побед стартовал в Высшей лиге

Челябинская команда выиграла два поединка в первом туре в Перми

Челябинский мини-футбольный клуб «Южный Урал» успешно стартовал в новом сезоне в Высшей лиге чемпионата России. В первом туре в Перми он одержал две победы над командами МФК «Глазов» (6:4) и местным клубом «Прогресс-Бионорд» (7:6 по пенальти). Челябинцы набрали 5 очков из 6 возможных и теперь готовятся ко второму туру, который пройдет в городе Ухте, сообщает пресс-служба МФК «Южный Урал».

Оба матча для челябинской команды получились сложными и упорными. В первом поединке они уступали после первого тайма соперникам из МФК «Глазов». И лишь во втором тайме подопечным Нурлана Джетыбаева удалось переломить ход встречи. Они забили четыре безответных мяча и сохранили победный счет. В итоге — 6:4 в нашу пользу.

Еще более напряженным получился поединок с хозяевами тура на следующий день. Основное время матча с клубом «Прогресс-Бионорд» не выявило победителя (4:4). Все решила серия пенальти, которую лучше провели челябинские футболисты.

«Считаю, что тур выдался успешным: взяли пять очков из шести возможных. Помимо этого, посмотрели, как мы выглядим по игре, увидели небольшие недочеты. В целом старт сезона получился удачным», — подвел итог первому туру главный тренер МФК «Южный Урал» Нурлан Джетыбаев.

Лидером атак челябинского клуба стал Анар Шакиев. Именно от него чаще других исходила угроза воротам соперника. Он установил окончательный счет в первом поединке, забил важнейший гол во втором.

«Нам хотелось забрать максимум очков, но такой результат для старта тоже неплох. У нас пока есть небольшие недочеты в обороне. Нужно их разобрать, сделать выводы и в следующем туре не допускать», — считает Анар Шакиев.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. 1-й тур. Пермь.

28 сентября. МФК «Глазов» (Глазов) — «Южный Урал» (Челябинск) — 4:6

Голы: Черненко, 7 (1:0), Никитин, 19 (2:0), Черненко, 23 — АГ (2:1), Березин, 24 (2:2), Денов, 30 (2:3), Егоров, 35 (2:4), Смотраков, 36 (3:4), Коробицын, 38 (3:5), Никитин, 39 (4:5), Шакиев, 40 (4:6).

29 сентября. «Прогресс-Бионорд» (Пермь) — «Южный Урал» (Челябинск) — 4:4 (6:7 — пен.).

Голы: Егоров, 4 (0:1), Никонов, 6 (1:1), Баркалов, 6 (1:2), Азаров, 9 (2:2), Шакиев, 9 (2:3), Антипин, 15 (3:3), Черанев, 22 (3:4), Курочкин, 32 (4:4).

Отметим, что перед стартом чемпионата в Высшей лиге состоялась пресс-конференция, на которой тренерский штаб и игроки команды поделились своими планами на сезон. МФК «Южный Урал» планирует финишировать в тройке призеров. В следующем туре челябинцам предстоит сыграть еще два поединка. В городе Ухте 13 и 14 октября им будут противостоять команды «Ухта-Д» и «Новая Генерация-Д».

Фото: пресс-служба МФК «Южный Урал».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

