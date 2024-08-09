Мини-футбольный клуб «Южный Урал» нацелился на выход в Суперлигу

Челябинская команда ставит максимальные задачи перед стартом сезона в Высшей лиге

Челябинская команда по мини-футболу «Южный Урал» объявила о целях и задачах на сезон-2024/2025. В межсезонье штаб клуба усилил тренерский штаб, произвел ротацию состава и планирует теперь побороться за путевку в Суперлигу. Накануне команда провела открытую тренировку для СМИ, на которой игроки и руководство клуба поделились своими планами и перспективами.

Челябинские «мини»-футболисты уже вышли из отпуска и провели первый втягивающий учебно-тренировочный сбор. В большей степени ребята работали над общефизической подготовкой. Впереди их ждет основной цикл подготовки к старту нового сезона в Высшей лиге.

«Мы каждый сезон ставим себе максимальные задачи и стремимся их выполнить. У нас основная цель — достичь самого верхнего уровня в нашей структуре. Сейчас изменилось все, начиная с условий тренировок и заканчивая приобретением новых игроков с опытом выступления на более высоком уровне. В этом году мы также укрепили тренерский штаб. Цель — выиграть Высшую лигу и завоевать путевку в Суперлигу», — говорит директор МФК «Южный Урал» Егор Мишура.

Спортивный руководитель также напомнил, что в прошлом году в структуру клуба вошла женская команда с одноименным названием. Сейчас она выступает во всероссийских и региональных турнирах. Возможно, в скором времени она получит и профессиональный статус. По крайней мере, у руководства МФК «Южный Урал» стоит задача развивать в Челябинске и женский мини-футбол.

Главный тренер команды Нуржан Джетыбаев более осторожно говорит о целях и задачах на сезон. Да, клуб стремится повысить свой статус, выйти на новый уровень. Но только матчи в чемпионате Высшей лиги покажут, насколько новобранцы команды успели адаптироваться и влиться в коллектив.

«Усилились мы или нет — покажет только игра и результаты. Стараемся сделать так, чтобы новые игроки внесли вклад в прогресс команды. Сейчас, находясь на сборах, наигрываем связки, смотрим на сильные и слабые стороны ребят. Мы рассчитываем на новых футболистов и надеемся, что они и вправду усилят нашу команду», — добавил Нуржан Джетыбаев.

Один из новобранцев клуба Александр Баркалов — пожалуй, самое громкое приобретение МФК «Южный Урал» в текущем межсезонье. Игрок имеет опыт выступлений в Суперлиге, минувший сезон начинал в питерском «Кристалле». И именно он может стать тем игроком, за которым потянутся партнеры по команде.

«Атмосфера в команде хорошая, все друг друга поддерживают, работают в одном направлении, поэтому с адаптацией проблем не возникло. Я перебрался сюда, чтобы помогать команде в стремлении занять высокое место и перейти в Суперлигу. Надеюсь, все у нас получится», — отметил Александр Баркалов.

Отметим, что познакомиться поближе с игроками мини-футбольной команды челябинцы могут уже совсем скоро: 10 августа ребята из МФК «Южный Урал» примут участие в Фестивале водных видов спорта (он пройдет на берегу Шершневского водохранилища), а 11 августа — в Фестивале дворовых видов спорта (в ЦПКиО им. Ю. Гагарина). Перед стартом чемпионата челябинская команда также проведет два товарищеских матча с клубом МФК «Синара» в Екатеринбурге. Они запланированы на 22—23 августа.