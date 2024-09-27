Мини-футбольный клуб «Южный Урал» намерен быть в тройке призеров Высшей лиги

Такие цели и задачи ставят перед собой тренеры и игроки челябинской команды

Завтра, 28 сентября, открывает новый сезон мини-футбольный клуб «Южный Урал». Челябинская команда планирует как минимум повторить свой прошлогодний бронзовый результат в Высшей лиге. Об этом и многом другом рассказали игроки и главный тренер команды на встрече с журналистами перед стартом нового сезона, сообщает пресс-служба МФК «Южный Урал».

Главный тренер МФК «Южный Урал» Нуржан Джетыбаев сообщил, что остался удовлетворен тем, как руководство клуба провело работу в летнее межсезонье на трансферном рынке. По его словам, удалось сделать главное — сохранить костяк команды. Кроме того, челябинский клуб усилился рядом игроков. Тем не менее добавил, что в «Южном Урале» еще могут появиться новобранцы, — трансферное окно открыто до 10 октября.

«У нас есть позиции, которые требуют усиления, прежде всего это атакующие игроки. Регулярный чемпионат — это длинная дистанция, в процессе преодоления которой нам нужен будет резерв. Кубок России показал, что команде не хватает наглости в реализации моментов. Мы провели работу над ошибками и готовы начинать сезон, цель на который — как минимум повторить результат прошлого. Нам нужно не просто удержаться на этой позиции, но и пойти выше», — добавил специалист.

Излучают оптимизм и футболисты. Они с нетерпением ждут старта нового сезона и готовы на практике доказать, что стали сильнее, чем в прошлом году. Об этом, в частности, говорил вратарь челябинского клуба Антон Бурнашев. Он также акцентировал внимание на том, что несколько изменилась тактика и стиль игры команды.

«Вратарей все чаще стали подключать к атакам, поэтому посмотрим, как такой эксперимент повлияет на действия команды на паркете. Может, как и в прошедшем чемпионате, удастся забить гол. Помню, что тогда просто подключился к атаке, с испуга куда-то пнул, рикошет — мяч в сетке. Безусловно, приятно отличаться и помогать полевым игрокам создавать моменты, но все же моя основная задача — защищать ворота, поэтому буду все же больший акцент делать на этом компоненте», — отметил Антон Бурнашев.

Одним из лидеров команды в предстоящем сезоне может стать Кирилл Николаев. Он уже не первый год в коллективе, является игроком-универсалом, способным сыграть на любой позиции. Его приятно удивило, как меняется отношение к МФК «Южный Урал» в Челябинске. Клуб ведет себя активно в медиапространстве, игроки стали все чаще участвовать в различных социальных акциях. Все это, по его словам, должно отразиться на популярности мини-футбола в регионе. Особенно если команда продолжит показывать хорошие результаты.

Ранее мы рассказывали об изменениях в составе, которые произошли в летнее межсезонье. Кроме того, челябинский мини-футбольный клуб произвел ребрендинг игрового комплекта формы. А еще опубликовали расписание команды на сезон-2024/2025 и представили соперников МФК «Южный Урал» в Высшей лиге.

Фото: пресс-служба МФК «Южный Урал».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

