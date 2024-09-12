Мини-футбольный клуб «Южный Урал» выбыл из Кубка России

Челябинская команда заняла третье место на предварительном этапе турнира

Челябинский мини-футбольный клуб «Южный Урал» завершил свое выступление в Кубке России. На предварительном этапе турнира, прошедшем в Кургане, наша команда провела три матча, в которых набрала 4 очка. Челябинские футболисты заняли третье место в группе и не смогли пробиться в следующую стадию соревнований, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начинался турнир для челябинской команды здорово. В стартовом поединке она выиграла со счетом 5:2 у клуба «СБЕР» из Кургана. Однако затем у подопечных Нуржана Джетыбаева что-то сломалось в игре. В следующем поединке они сыграли вничью (3:3) с командой «Прогресс-Бионорд» из Перми. Причем хет-триком у южноуральцев отметился Егор Березин. А в заключительном матче группового этапа МФК «Южный Урал» уступил с минимальным счетом «Синтуру» из Екатеринбурга — 0:1.

Кубок России по футзалу. Предварительный этап. «Восток», группа В:

9 сентября

«Южный Урал» (Челябинск) — «СБЕР» (Курган) — 5:2.

«Прогресс-Бионорд» (Пермь) — «Синтур» (Екатеринбург) — 4:3.

10 сентября

«Южный Урал» (Челябинск) — «Прогресс-Бионорд» (Пермь) — 3:3.

«Синтур» (Екатеринбург) — «СБЕР» (Курган) — 8:3.

11 сентября

«Южный Урал» (Челябинск) — «Синтур» (Екатеринбург) — 0:1.

«Прогресс-Бионорд» (Пермь) — «СБЕР» (Курган) — 7:3.

Таким образом, победителем группового турнира Кубка России стал клуб «Прогресс-Бионорд», в активе пермской команды 7 очков. На втором месте «Синтур» (6 очков), на третьем — «Южный Урал» (4 очка). Челябинская команда теперь будет готовиться к старту Высшей лиги чемпионата России.