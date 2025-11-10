Российские самбисты одержали уверенную победу по итогам чемпионата мира

На соревнованиях в Бишкеке они завоевали 21 золотую медаль из 28 возможных

В Киргизии завершился чемпионат мира по самбо, по итогам которого уверенную победу в командном зачете одержали российские спортсмены. Они завоевали 21 золотую медаль, значительно опередив преследователей. Внесла вклад в общий успех и челябинка Таисия Киреева, которая впервые завоевала титул чемпионки мира, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

По итогам соревнований в Бишкере у сборной России, выступавшей в нейтральном статусе под флагом ФИАС (международной федерации самбо), 28 наград — 21 золотая, две серебряные и пять бронзовых медалей. И это уверенная победа в командном зачете. Для сравнения: второе и третье места заняли сборные Казахстана (2, 2, 8) и Кыргызстана (2, 1, 2).

В женском спортивном самбо случился исторический рекорд. Впервые во всех весовых категориях золотые медали выиграли девушки из России. Это ощутимый шаг вперед, потому что в предыдущие годы именно эта дисциплина выглядела слабо относительно других успехов команды.

На этот раз все семь весовых были покорены российскими самбистками: Маргаритой Барневой, Анастасией Луканиной, Татьяной Шуяновой, Кариной Черевань, Таисией Киреевой, Анастасией Хомячковой и Альбиной Чоломбитько. Эти девушки поставили исторический рекорд, который можно только повторить, но не превзойти.

Чемпионат мира-2025 по самбо. Командный зачет:

1. Россия — 28 медалей (21 + 2 + 5).

2. Казахстан — 12 медалей (2 + 2 + 8).

3. Кыргызстан — 5 медалей (2 + 1 + 2).

Напомним, что челябинка Таисия Киреева впервые отправилась на чемпионат мира и с первой же попытки стала победителем соревнований, завоевав золотую медаль в весовой категории до 72 кг. Она поделилась своими эмоциями и впечатлениями в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Отметим, что на чемпионате мира — 2024 российская сборная также заняла первое место в командном зачете, выиграв 26 медалей, 16 из которых были золотыми.