Челябинский самбист завоевал золото на первенстве России

Шарип Кудавасов выиграл турнир в весовой категории до 79 кг

На первенстве России по самбо среди спортсменов не старше 24 лет золотую медаль завоевал Шарип Кудавасов. Челябинский борец выиграл турнир в дисциплине «боевое самбо» в категории до 79 килограммов. Бронзовым призером соревнований стал еще один южноуральский спортсмен Матвей Ананьев, сообщает результаты Всероссийская федерация самбо.

Соревнования сильнейших самбистов страны принимает город Кстово в Нижегородской области. Эти старты стали первыми для российских борцов — ближайшего резерва национальной сборной. Отличились на турнире и два спортсмена из Челябинской области.

В весовой категории до 79 килограммов в боевом самбо победителем первенства России стал Шарип Кудавасов. Воспитанник челябинской СШОР по дзюдо «Локомотив» благодаря победе завоевал также путевку на Кубок Европы в Ереван (Армения). Занимается спортсмен под руководством тренера Евгения Базилова.

Самбо. Первенство России среди спортсменов не старше 24 лет. Дисциплина «боевое самбо». Весовая категория до 79 кг:

1. Шарип Кудавасов (Челябинская область).

2. Илья Иванов (Курганская область).

3. Кирилл Пахоменко (Ленинградская область).

3. Александр Шипаев (Нижегородская область).

В этой же дисциплине, но в весовой категории до 88 килограммов отличился еще один челябинский спортсмен. Бронзовым призером первенства России стал Матвей Ананьев.

Отметим, что по итогам соревнований будет сформирована сборная России по самбо для выступления на международных турнирах.