Алексей Текслер поздравил челябинскую самбистку с золотом чемпионата мира

Таисия Киреева успешно одолела соперниц из нескольких стран

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую самбистку Таисию Кирееву с победой на чемпионате мира, который прошел в минувшие выходные в Кыргызстане. В весовой категории до 72 килограммов спортсменка одолела сильных соперниц из четырех стран и выиграла финальный поединок.

«Вы достойно представили Челябинскую область, где самбо пользуется большой популярностью. Особое значение ваш успех приобретает в свете предыдущей победы — завоевания Кубка мира — и действующего титула чемпионки России. Уверен, что после вашей очередной победы единоборства на Южном Урале будут еще более популярными», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что область гордится ею, и пожелал новых побед и наград.

Напомним, к участию в чемпионате мира Таисию Кирееву готовили тренеры Андрей Востриков и Салават Мингазов.

В беседе с журналистом ИА «Первое областное» спортсменка призналась, что золото чемпионата мира было для нее мечтой и целью.