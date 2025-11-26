В Челябинске откроют новую спортшколу по самбо в 2026 году

А еще планируют провести чемпионат УрФО по этому виду спорта

В начале 2026 года в Челябинске откроется первая муниципальная школа самбо. Также ведутся переговоры о проведении в городе чемпионата УрФО по этому виду спорта. Об этих планах стало известно в ходе встречи главы города Алексея Лошкина с чемпионкой мира Таисией Киреевой и ее тренерами, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Алексей Лошкин поздравил спортсменку и ее наставников с ярким выступлением на чемпионате мира, где Таисия Киреева завоевала золотую медаль. Глава города поблагодарил спортсменку за высокий результат и обсудил дальнейшее развитие самбо в Челябинске.

«Важны не только минуты радости, но и моменты, когда у человека возникают трудности. Поэтому мы будем всячески поддерживать и словом, и делом. Все должны понимать, что эта победа — наша общая гордость. Молодец, что с задачей справилась!» — обратился глава города к чемпионке.

Ключевым итогом встречи стало обсуждение инфраструктурных проектов. У челябинских самбистов появится свой собственный дом — первая муниципальная школа самбо. Учреждение уже зарегистрировано, подобрано помещение, где сейчас идет ремонт. До сих пор спортсмены были вынуждены тренироваться на арендованных площадках.

Алексей Лошкин, который также является президентом областной федерации самбо, лично поздравил Таисию и поблагодарил тренерский тандем — Андрея Вострикова и Салавата Мингазова — за вклад в развитие челябинского спорта.

Кроме того, участники встречи обсудили возможность проведения в Челябинске чемпионата УрФО по самбо и соревнований на призы главы города. Алексей Лошкин поручил своим подчиненным проработать эти предложения, определить возможные площадки и предварительные даты.