Челябинская самбистка Таисия Киреева оценила свое выступление на чемпионате мира

Она впервые отправилась на подобный турнир и завоевала золото

Челябинская спортсменка Таисия Киреева впервые в своей карьере выступила на чемпионате мира. Ее выступление в Бишкеке (Кыргызстан) получилось триумфальным — четыре победы над соперницами и золотая медаль соревнований. Спортсменка призналась, что завоевать золото чемпионата мира — мечта и цель, к которым она стремилась на протяжении всей карьеры, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Таисия Киреева ранее неоднократно становилась победителем и призером Кубков мира по самбо, брала титул чемпионки России. Однако на главный старт в году тренеры национальной команды челябинскую спортсменку не включали. В этот раз все сложилось и состоялся долгожданный дебют Таисии Киреевой на чемпионате мира.

ЧМ-2025 в Бишкере проводился в 50-раз. Таисия Киреева выступила в спортивном разделе самбо, в весовой категории до 72 кг она провела четыре победных поединка. В решающей схватке она оказалась сильнее соперницы из Узбекистана.

Результаты выступления Таисии Киреевой на чемпионате мира по самбо. Дисциплина — спортивное самбо. Женщины, 72 кг:

1/8 финала. Таисия Киреева (Россия) — Маурин Пинто (Франция) — 5:0

1/4 финала. Таисия Киреева (Россия) — Анастасия Шевченко (Украина) — 1:0

1/2 финала. Таисия Киреева (Россия) — Анжела Жилинская (Россия) — 4:0

Финал. Таисия Киреева (Россия) — Гулина Облокулова (Узбекистан) — 1:0.

«Все соперницы оказались очень серьезными, титулованными. Непростым выдался второй поединок с чемпионкой мира 2023 года из Украины. А еще решающая схватка за золото далась непросто. Очень рада результаты и тому, что удалось оправдать ожидания. Это была моя мечта — стать чемпионкой мира. Я к ней шла всю жизнь», — рассказала Таисия Киреева корреспонденту ИА «Первое областное».

Чемпионат мира. Спортивное самбо. Женщины, 72 кг:

1. Таисия Киреева (Россия).

2. Галина Облокулова (Узбекистан).

3. Ольга Малейка (Румыния).

3. Анжела Жилинская (Россия).

Отметим, что в этом году Таисия Киреева выиграла золото на Кубке мира. А еще победила на VI Всероссийских соревнованиях «Кубок директора ФСИН по самбо» в Москве. Кроме того, она успешно совмещает выступления в самбо и дзюдо. Так, в ее карьере есть титул чемпионки России по дзюдо. Занимается спортсменка в СШОР «Динамо» под руководством тренера Андрея Вострикова. Первым ее наставником является Салават Мингазов.